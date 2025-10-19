Πράγα: Κλασική και σταθερή αξία

Η σημερινή μας επιλογή αφορά έναν από τους κορυφαίους προορισμούς. Ο λόγος για την Πράγα η οποία είναι μία από τις πιο όμορφες και ρομαντικές πόλεις στην Ευρώπη με τους χαριτωμένους ανηφορικούς-κατηφορικούς δρόμους, τα καμπαναριά σε εντυπωσιακές εκκλησίες, τις γέφυρες και μια αρχιτεκτονική κληρονομιά που περιλαμβάνει γοτθικά, αναγεννησιακά και Αρ Νουβό κτίρια.

Ομως, η πρωτεύουσα της Τσεχίας δεν είναι μια πόλη που μένει στάσιμη και προσκολλημένη στο παρελθόν. Πλάι στην ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά θα δείτε νέες δημιουργικές ιδέες και μια εξελισσόμενη γαστρονομική και πολιτιστική σκηνή.

Σίγουρα και ένας άπειρος ταξιδιώτης μπορεί να βρει μόνος του το δρόμο για πασίγνωστα αξιοθέατα όπως το Αστρονομικό Ρολόι, η Γέφυρα του Καρόλου που ενώνει τις όχθες του Μολδάβα και η πλατεία Wenceslas.

Το 2021 ο Δήμος της Πράγας προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της συμφόρησης που προκαλούσαν τα τουριστικά λεωφορεία καθιέρωσε τα Tram 42 και 41, μια τουριστική διαδρομή που λειτουργεί τα Σαββατοκύριακα και περνάει από τους πιο δημοφιλείς δρόμους και αξιοθέατα της πόλης. Η υπηρεσία χρησιμοποιεί vintage βαγόνια όπου θα νιώσετε λες και είστε στο Οριεντ Εξπρές. Ενα τραμ προέρχεται από την εποχή που η Πράγα ήταν κομμάτι της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας, ένα άλλο κατασκευάστηκε το 1929 και αποσύρθηκε το 1974.

Ανάμεσα στα μέρη που θα δείτε στη διαδρομή είναι το Κάστρο και το Θερινό Παλάτι, η ιστορική συνοικία Μάλα Στράνα, το Εθνικό Θέατρο και η πλατεία Wenceslas ενώ ένα κομμάτι της διαδρομής είναι κατά μήκος του ποταμού.

Για πολλά χρόνια το κέντρο της Πράγας έμοιαζε απαράλλακτο, δηλαδή ένα παραμυθένιo μέρος γεμάτο γοτθική, αναγεννησιακή και ροκοκό αρχιτεκτονική. Όμως, πρόσφατα, η πόλη απέκτησε μερικές εντυπωσιακές προσθήκες. Ο αρχιτέκτονας Petr Janda και η ομάδα του είχαν μια καταπληκτική ιδέα και αποκατέστησαν τους κυκλικούς θόλους που κάποτε χρησιμοποιούνταν για αποθήκευση πάγου και δημιούργησαν έναν νέο κόμβο πολιτισμού και διασκέδασης για καφέ, γκαλερί και μπαρ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



