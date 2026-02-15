«Πράσινο» φως από τις ΗΠΑ για χτυπήματα του Ισραήλ κατά του Ιράν ;

Για «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ σε ισραηλινά χτυπήματα κατά του Ιράν, αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, κάνει λόγο το αμερικανικό CBS.

Σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να δήλωσε στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι θα υποστήριζε ισραηλινές επιθέσεις κατά του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, εάν οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης δεν καρποφορήσουν.

Η συνάντηση και το «ΟΚ» στο Ισραήλ για χτύπημα στο Ιράν

Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο στο Mαρ α λάγκο, αποκάλυψε την πρόθεση της αμερικανικής κυβέρνησης να εξετάσει στρατιωτικές επιλογές σε περίπτωση αδιεξόδου στις διπλωματικές συνομιλίες.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο CBS News υπό τον όρο της ανωνυμίας, δύο μήνες αργότερα ξεκίνησαν εσωτερικές συζητήσεις μεταξύ ανώτερων στελεχών του αμερικανικού στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών για την πιθανότητα υποστήριξης μιας νέας σειράς ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν. Οι συζητήσεις επικεντρώνονται όχι στο αν το Ισραήλ μπορεί να δράσει, αλλά στο πώς θα μπορούσε η Αμερική να συμβάλει, περιλαμβάνοντας τον αεροπορικό ανεφοδιασμό των ισραηλινών αεροσκαφών και την εξασφάλιση άδειας πτήσης από τρίτες χώρες κατά μήκος της πιθανής διαδρομής.

Ωστόσο, η χορήγηση άδειας πτήσης από κράτη της περιοχής αποτελεί σοβαρό εμπόδιο. Ιορδανία, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δηλώσει δημοσίως ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους για επιθέσεις κατά του Ιράν ή για στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιράν κατά οποιασδήποτε άλλης χώρας. Αυτή η κατάσταση καθιστά τον στρατηγικό σχεδιασμό περίπλοκο και απαιτεί λεπτομερή συντονισμό μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, ώστε να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή δυνατότητα και η ασφάλεια των αποστολών.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενισχύσει εμφανώς την παρουσία τους στην περιοχή. Την Πέμπτη, έλαβε χώρα η αποστολή ενός δεύτερου αεροπλανοφόρου, του θηριώδους USS Gerald R. Ford, μαζί με τη νηοπομπή του στη Μέση Ανατολή. Η αεροπορική και ναυτική δύναμη τοποθετείται εντός εμβέλειας του Ιράν και αποτελεί σαφή επίδειξη στρατιωτικής ισχύος, εντείνοντας το μήνυμα των ΗΠΑ ότι παρακολουθούν στενά την κατάσταση και είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση αν χρειαστεί.

Όλα εξαρτώνται από την πορεία των διαπραγματεύσεων

Η στρατηγική αυτή κίνηση συνδέεται άμεσα με τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Νετανιάχου παραμένει σκεπτικός ως προς τη διπλωματία και επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει περιορισμούς στους βαλλιστικούς πυραύλους και στη χρηματοδότηση των αντιπροσώπων της Τεχεράνης στην περιοχή. Η Ισραηλινή ηγεσία φαίνεται να βλέπει τη διπλωματία μόνο ως ένα εργαλείο που πρέπει να συνοδεύεται από στρατιωτική προετοιμασία, υπογραμμίζοντας την αμφιβολία για την αποτελεσματικότητα των διαπραγματεύσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



