Πράσινο φως για Chevron–HELLENiQ Energy: Στη Βουλή οι συμβάσεις υδρογονανθράκων

Στο τελικό στάδιο πριν από την κοινοβουλευτική κύρωση περνούν οι συμβάσεις που αφορούν τους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων της κοινοπραξίας Chevron–HELLENiQ Energy, μετά την έγκρισή τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Πράσινο φως για Chevron–HELLENiQ Energy: Στη Βουλή οι συμβάσεις υδρογονανθράκων
15 Ιαν. 2026 14:45
Pelop News

Στο τελικό στάδιο πριν από την κύρωσή τους από τη Βουλή εισέρχονται οι συμβάσεις που συνδέονται με τους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ Energy, καθώς έλαβαν το «πράσινο φως» από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στον ΑΝΤ1. Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για συνολικά τέσσερις συμβάσεις, οι οποίες προχώρησαν εντός των προβλεπόμενων θεσμικών διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων. Με την κοινοβουλευτική τους κύρωση, ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη γεωφυσικών και σεισμικών ερευνών μέσα στο 2026.

Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν σε θαλάσσιες περιοχές αυξημένου γεωλογικού ενδιαφέροντος και εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της χώρας για την ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας. Ο υπουργός σημείωσε ότι, σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων, τα οφέλη για την ελληνική οικονομία θα μπορούσαν να είναι σημαντικά, τόσο σε επίπεδο δημόσιων εσόδων όσο και ευρύτερης αναπτυξιακής δυναμικής.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία, όπου συζητήθηκε η πρόταση για την κατασκευή υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών. Στόχος του έργου είναι η ενεργειακή σύνδεση της Μέσης Ανατολής με την Ευρώπη μέσω της Ελλάδας, ενισχύοντας τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας.

Όπως ανέφερε, οι ελληνοσαουδαραβικές σχέσεις έχουν αποκτήσει χαρακτήρα στρατηγικής συνεργασίας, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη τεχνικές μελέτες. Έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί τόσο η μελέτη βιωσιμότητας όσο και η προτεινόμενη όδευση του έργου από τον ΑΔΜΗΕ και τον σαουδαραβικό διαχειριστή Saudi National Grid.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η Σαουδική Αραβία έχει θέσει ως στόχο έως το 2030 τη σημαντική αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως βασική πύλη εισόδου ενέργειας προς την Ευρώπη.

Επενδύσεις και Novartis

Αναφερόμενος στο επενδυτικό ενδιαφέρον, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε ότι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι της Μέσης Ανατολής εξετάζουν τη διεύρυνση της παρουσίας τους στην Ευρώπη, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό.

Τέλος, σχολίασε και τη δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση Novartis, κάνοντας λόγο για το κλείσιμο μιας δύσκολης περιόδου για την πολιτική ζωή της χώρας και τονίζοντας τη σημασία της θεσμικής λειτουργίας της Δικαιοσύνης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:38 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Κατηγορηματικό «όχι» στον μαζικό εμβολιασμό – Οι 7 απαντήσεις της Εθνικής Επιτροπής στους ισχυρισμούς
15:33 Η καλλιτεχνική ομάδα κολύμβησης της ΝΕΠ σε καμπ με τη Χριστίνα Θαλασσινίδου
15:30 Κυρανάκης: «Νέες υποδομές, νέα τρένα, νέοι σταθμοί» – Το σχέδιο για τον νέο ελληνικό σιδηρόδρομο και τα ορόσημα έως το 2027
15:22 Ο νεότερος ασθενής με άνοια στη Βρετανία πέθανε στα 24 – Η σπάνια περίπτωση του Αντρέ Γιάρχαμ
15:14 Νίκος Πλακιάς: Γιατί θεωρεί λάθος την ίδρυση κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού
15:00 Δημοτικά τέλη Πάτρας: Μάχη για να αποφευχθούν αυξήσεις – Προσπάθειες κατάρτισης σε ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον
14:57 Επίδοση εισαγγελικής διάταξης στον Κώστα Ανεστίδη για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
14:55 Floga Race 2026: Ένας αγώνας ορεινού τρεξίματος αφιερωμένος στα παιδιά με καρκίνο
14:49 Δραματική μάχη για 28χρονο Έλληνα στην Αυστραλία: Πήγε διακοπές και κινδυνεύει με τετραπληγία
14:45 Πράσινο φως για Chevron–HELLENiQ Energy: Στη Βουλή οι συμβάσεις υδρογονανθράκων
14:41 Τραγωδία στη Δράμα: Νεκρός 56χρονος εναερίτης σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού
14:38 Μαρινάκης: «Καμία ποινική ευθύνη για Βορίδη και Αυγενάκη» – Απαντήσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ, εμβολιασμούς, Τουρκία και δημοσκοπήσεις
14:34 Στο τιμόνι της φρεγάτας «Κίμων» ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης – Η πρώτη Belharra στον ελληνικό Στόλο
14:30 Κοπή βασιλόπιτας από τον Πανηπειρωτικό Σύλλογο Πατρών – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
14:27 Ζωντανά από το ΙΟΝΙΑΝ η Τελετή Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026
14:24 Χωρίς αγροτικό μπλόκο πλέον το Αγγελόκαστρο: Επανέρχεται πλήρως η κυκλοφορία
14:20 Πάτρα: Καταγγελία για παρεμβάσεις στις εκλογές του Σωματείου στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
14:16 «Πάγωσε» την τελευταία στιγμή η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν – Τα σενάρια πίσω από την κίνηση Τραμπ
14:07 Κυρανάκης: Νέα τρένα, πλήρης ασφάλεια και Αθήνα–Θεσσαλονίκη σε κάτω από 3,5 ώρες έως το 2026
14:00 Αιτωλοακαρνανία: Εξιτήριο για τον 18χρονο Μάριο μετά τη μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο – «Μια νέα ζωή, μια νέα αρχή», δείτε το συγκινητικό ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ