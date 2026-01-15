Πράσινο φως για Chevron–HELLENiQ Energy: Στη Βουλή οι συμβάσεις υδρογονανθράκων

Στο τελικό στάδιο πριν από την κύρωσή τους από τη Βουλή εισέρχονται οι συμβάσεις που συνδέονται με τους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ Energy, καθώς έλαβαν το «πράσινο φως» από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στον ΑΝΤ1. Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για συνολικά τέσσερις συμβάσεις, οι οποίες προχώρησαν εντός των προβλεπόμενων θεσμικών διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων. Με την κοινοβουλευτική τους κύρωση, ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη γεωφυσικών και σεισμικών ερευνών μέσα στο 2026.

Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν σε θαλάσσιες περιοχές αυξημένου γεωλογικού ενδιαφέροντος και εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της χώρας για την ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας. Ο υπουργός σημείωσε ότι, σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων, τα οφέλη για την ελληνική οικονομία θα μπορούσαν να είναι σημαντικά, τόσο σε επίπεδο δημόσιων εσόδων όσο και ευρύτερης αναπτυξιακής δυναμικής.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία, όπου συζητήθηκε η πρόταση για την κατασκευή υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών. Στόχος του έργου είναι η ενεργειακή σύνδεση της Μέσης Ανατολής με την Ευρώπη μέσω της Ελλάδας, ενισχύοντας τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας.

Όπως ανέφερε, οι ελληνοσαουδαραβικές σχέσεις έχουν αποκτήσει χαρακτήρα στρατηγικής συνεργασίας, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη τεχνικές μελέτες. Έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί τόσο η μελέτη βιωσιμότητας όσο και η προτεινόμενη όδευση του έργου από τον ΑΔΜΗΕ και τον σαουδαραβικό διαχειριστή Saudi National Grid.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η Σαουδική Αραβία έχει θέσει ως στόχο έως το 2030 τη σημαντική αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως βασική πύλη εισόδου ενέργειας προς την Ευρώπη.

Επενδύσεις και Novartis

Αναφερόμενος στο επενδυτικό ενδιαφέρον, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε ότι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι της Μέσης Ανατολής εξετάζουν τη διεύρυνση της παρουσίας τους στην Ευρώπη, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό.

Τέλος, σχολίασε και τη δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση Novartis, κάνοντας λόγο για το κλείσιμο μιας δύσκολης περιόδου για την πολιτική ζωή της χώρας και τονίζοντας τη σημασία της θεσμικής λειτουργίας της Δικαιοσύνης.

