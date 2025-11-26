Πράσινο φως στην Επιτροπή για τη νέα Αρχή Προστασίας Καταναλωτή – Στην Ολομέλεια πλέον το νομοσχέδιο

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης για τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή εγκρίθηκε επί της αρχής και κατ’ άρθρο, κατά πλειοψηφία, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, ολοκληρώνοντας τη δεύτερη ανάγνωσή του. Τα άρθρα 1 έως 59 ψηφίστηκαν θετικά από την πλειοψηφία, με το νομοσχέδιο να οδεύει πλέον προς συζήτηση στην Ολομέλεια.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα αρχή που φιλοδοξεί να αναδιαμορφώσει το πλαίσιο εποπτείας της αγοράς και προστασίας των καταναλωτών, αλλά και οι διατάξεις που αφορούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελευσίνας. Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος απάντησε στις ενστάσεις των κομμάτων, διευκρινίζοντας ότι η σύμβαση για την περιοχή αφορά 400 στρέμματα, σε συνέχεια παραχώρησης 600 στρεμμάτων που ήδη υφίσταται, και ότι η νέα σύμβαση θα έρθει στη Βουλή για κύρωση.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι διατάξεις των άρθρων 51 και 52 έχουν ενσωματωθεί μετά από προσεκτική επεξεργασία, ώστε να μην επιτρέπουν παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών σε μελλοντικές επενδύσεις. Υπογράμμισε πως οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης γίνονται με κριτήριο «το εθνικό συμφέρον, την υγιή επιχειρηματικότητα και την απασχόληση», ενώ σημείωσε ότι εργαζόμενοι στην περιοχή εκφράζουν ικανοποίηση για τις παρεμβάσεις στη ναυπηγική βιομηχανία.

Οι εισηγητές των κομμάτων και οι εκπρόσωποι φορέων κατέθεσαν διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από το νέο θεσμικό πλαίσιο. Από τη Νέα Δημοκρατία, ο Αθανάσιος Ζεμπίλης χαρακτήρισε την αρχή απαραίτητο βήμα για τη θωράκιση της αγοράς απέναντι στην ακρίβεια, επισημαίνοντας ότι ακολουθεί το «σουηδικό μοντέλο» και ενσωματώνει προτάσεις κοινωνικών φορέων.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης εξέφρασε επιφυλάξεις, σημειώνοντας ότι το σχέδιο νόμου δεν επιφέρει ουσιαστική αναδιάρθρωση, αλλά συγχώνευση υπαρχόντων δομών, με κατάργηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Έθεσε επίσης ζητήματα διαφάνειας και περιφερειακής μέριμνας, ενώ διατύπωσε σοβαρές ενστάσεις για τις ρυθμίσεις της Ελευσίνας.

Από το ΚΚΕ, ο Εμμανουήλ Συντιχάκης συνέδεσε το ζήτημα της ακρίβειας με την πίεση που δέχονται οι παραγωγοί «από το χωράφι στο ράφι», ζητώντας εγγυημένες τιμές και σταθερή κρατική χρηματοδότηση στην κοινωνική προστασία. Παράλληλα, ανακοίνωσε κινητοποιήσεις στις 30 Νοεμβρίου.

Η Κατερίνα Πέρκα (Νέα Αριστερά) άσκησε κριτική ότι το νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει τις συνθήκες ακρίβειας, ενώ χαρακτήρισε τις ρυθμίσεις για την Ελευσίνα fast track διαδικασίες χωρίς επαρκή διαβούλευση. Επισήμανε επίσης ελλείψεις στη διασφάλιση εργασιακών δικαιωμάτων στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.

Ο Στυλιανός Φωτόπουλος (Ελληνική Λύση) έκανε λόγο για ασάφειες στον οργανισμό της νέας αρχής, ελλιπή διαφάνεια και έλλειψη πρόβλεψης για τις ενώσεις καταναλωτών. Για τα άρθρα 51-52 σημείωσε ότι μεταβάλλουν το γεωπολιτικό περιβάλλον της περιοχής χωρίς επαρκείς προβλέψεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης.

Ο Σπυρίδων Τσιρώνης (ΝΙΚΗ) χαρακτήρισε την απουσία δημόσιας διαβούλευσης «απαράδεκτη», προειδοποιώντας για κινδύνους από την αλλαγή χρήσης στην περιοχή της Ελευσίνας, ενώ μίλησε για υπερδομή χωρίς ξεκάθαρο πλαίσιο ελέγχου.

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας (Πλεύση Ελευθερίας) τόνισε ότι το νομοσχέδιο «στερείται συνοχής» και ότι ο βαθμός ανεξαρτησίας της νέας αρχής υπονομεύεται από τη δυνατότητα παύσης του διοικητή από τον εκάστοτε υπουργό. Εξέφρασε επίσης ανησυχίες για την έκταση των αρμοδιοτήτων της ONEX.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



