«Πράσινο» στα χρηματιστήρια παρά την ένταση, η τιμή του Brent

Τα διεθνή χρηματιστήρια κινούνται ανοδικά σήμερα Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, με τις ασιατικές αγορές να ανακάμπτουν από τις αρχικές απώλειες, παρά την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τα futures των ευρωπαϊκών και αμερικανικών δεικτών παραμένουν σε θετικό έδαφος, ενώ ο χρυσός ενισχύεται κατά 1% στα 5.130 δολάρια ανά ουγγιά και το ασήμι άνω του 2%.

Η τιμή του αργού Brent υποχωρεί οριακά κατά 1% στα 84,59 δολάρια το βαρέλι, μετά από την μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από το 2022, λόγω των διαταραχών στη ροή πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ και της διακοπής παραγωγής LNG στο Κατάρ. Στο Χρηματιστήριο του Αμστερνταμ (TTF), το φυσικό αέριο έκλεισε χθες στα 50,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 60% σε σχέση με το κλείσιμο της προηγούμενης Παρασκευής.

Οι κινεζικές τεχνολογικές μετοχές οδήγησαν την ανάκαμψη του δείκτη MSCI Ασίας-Ειρηνικού. «Η αγορά δείχνει εκπληκτική ανθεκτικότητα», σχολίασε διαχειριστής κεφαλαίων της Shinkin Asset Management, προσθέτοντας ότι οι επενδυτές εκτιμούν πως η σύγκρουση δεν θα έχει μακροχρόνια διάρκεια.

Παρά την αισιοδοξία, ο περιφερειακός δείκτης MSCI έχει υποχωρήσει 6,5% από την έναρξη του πολέμου, καταγράφοντας τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση από τον Μάρτιο 2020. Το δολάριο κινείται προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Νοέμβριο 2024.

Οι επενδυτές ανησυχούν για επανεμφάνιση πληθωρισμού εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά, ενώ οι αποτιμήσεις μετοχών παραμένουν υψηλές μετά το ράλι της τεχνητής νοημοήνης. Οι απότομες διακυμάνσεις σε όλα τα assets δυσκολεύουν την αποτίμηση κινδύνου.

Το Ιράν εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων με πυραύλους και drones σε ΗΑΕ, Μπαχρέιν, Κατάρ και Κουβέιτ την Πέμπτη βράδυ. Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αρακτσί δήλωσε ότι δεν ζητεί κατάπαυση πυρός ούτε διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα πρέπει να έχει λόγο στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν.

«Το κρίσιμο είναι αν ο πόλεμος θα διαρκέσει ημέρες, εβδομάδες ή μήνες», δήλωσε ο Μάρκο Οβιέδο της XP Investimentos, σημειώνοντας ότι το βασικό σενάριο παραμένει σύντομη σύγκρουση με νίκη ΗΠΑ, αλλά η στάση του Ιράν διατηρεί υψηλή ένταση.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ έδωσαν άδεια στην Ινδία για αγορά ρωσικού αργού, ενισχύοντας τις επιλογές της χώρας εν μέσω ανόδου τιμών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



