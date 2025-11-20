Πρεμιέρα για τις «έξυπνες κάμερες»: Ψηφιακή κλήση στον Τσιτσιπά για ταχύτητα 210 χλμ./ώρα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν ανάμεσα στους πρώτους οδηγούς που έλαβαν ψηφιακή κλήση από τις νέες «έξυπνες κάμερες», αφού καταγράφηκε να κινείται με 210 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό. Το πρόστιμο αγγίζει τα 2.000 ευρώ και προβλέπεται αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο.

Πρεμιέρα για τις «έξυπνες κάμερες»: Ψηφιακή κλήση στον Τσιτσιπά για ταχύτητα 210 χλμ./ώρα
20 Νοέ. 2025 12:01
Pelop News

Βαρύς ήταν ο πέλεκυς για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος καταγράφηκε από τις νέες «έξυπνες κάμερες» του οδικού δικτύου να κινείται με 210 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό οδηγώντας το πολυτελές Lotus που διαθέτει. Η ταχύτητα ξεπερνούσε κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο και είχε ως αποτέλεσμα να λάβει από τους πρώτους ψηφιακή κλήση μέσω gov.gr.

Το πρόστιμο ανέρχεται σε 2.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

Από τη Δευτέρα, το νέο σύστημα ψηφιακών κλήσεων βρίσκεται σε εφαρμογή, με τις πρώτες ειδοποιήσεις να αποστέλλονται αυτόματα στους οδηγούς που εντοπίστηκαν να παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι δέκα πρώτες «έξυπνες κάμερες» έχουν εγκατασταθεί σε κομβικές λεωφόρους της Αθήνας, μεταξύ των οποίων η Κηφισίας, η Συγγρού και η Βουλιαγμένης, καθώς και σε άλλα σημεία του δικτύου.

Το νέο σύστημα αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης ψηφιακής μεταρρύθμισης που στοχεύει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Οι παραβάτες μπορούν πλέον να βλέπουν άμεσα στην ψηφιακή θυρίδα τους το είδος της παράβασης, την ταχύτητα καταγραφής και το αντίστοιχο πρόστιμο.

Η διαδικασία λειτουργεί μέσω ειδικού λογισμικού που αναγνωρίζει τις πινακίδες του οχήματος και εκδίδει αυτόματα την κλήση, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία αστυνομικών για τη βεβαίωση της παράβασης. Ο οδηγός ειδοποιείται ηλεκτρονικά και μπορεί να εξοφλήσει το πρόστιμο μέσω gov.gr, μειώνοντας τον χρόνο εξυπηρέτησης και τη γραφειοκρατία.

