Πρεμιέρα με σπουδαία νίκη για τους Ανδρες της Ακαδημίας

Πρεμιέρα με σπουδαία νίκη για τους Ανδρες της Ακαδημίας
02 Νοέ. 2025 19:28
Pelop News

Ιδανικό ξεκίνημα για τους αθλητές  της ανδρικής ομάδας της Ακαδημίας των Σπορ η οποία νίκησε εκτός έδρας με 44-19 τον Πήγασο Κυψέλης  στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και μπήκε με το «δεξί».

Η πατρινή ομάδα ήταν πολύ ανώτερη από τον αντίπαλο, πήρε γρήγορα προβάδισμα και  από τον πρώτο αγώνα έδειξε τις διαθέσεις της στο φετινό πρωτάθλημα.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ (Παπαγιαννόπουλος): Σαρικάς 9, Σπανός 1,  Χ. Παπαγιαννόπουλος 5, Κολιούλης 3, Αλ. Παπαγιαννόπουλος 4, Γεωργίου 4, Αγγελακόπουλος, Μαργαζάς, Σκόνδρας, Παπακωστόπουλος 3, Γιαννακούρας 3, Αιβάζης 2, Σπηλιωτόπουλος, Αργυρός,  Ψυχογιάννης 8, Σμυρνιώτης 2.

 

 

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:49 Τέλος ο Ελευθεριάδης από τον πάγκο του Απόλλωνα!
20:40 Βεντέτα στα Βορίζια: Αλλα τρία άτομα αναζητά η Αστυνομία- Στο χωριό η σορός του Καργάκη
20:31 Αυτοκτόνησε στην Ελευσίνα ο Προμηθέας 2014 – Βίντεο
20:29 Τραμπ: «Ο Πρόεδρος Σι κατανοεί τις συνέπειες σε περίπτωση εισβολής στην Ταϊβαν»
20:18 Η ΑΕ Βαρθολομιού έκανε… μπλόκο στην Αχαγιά ΄82
20:10 Γερμανία: Η ακροδεξιά παραμένει πρώτο κόμμα, τι δείχνει νέα δημοσκόπηση
20:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Λουλούδια και κουρέλια
19:54 Πρασίνισε ο πεζόδρομος της Μαιζώνος
19:47 Οι Μίνι Παίδες και Κορασίδες της ΝΕΠ τα πήγαν περίφημα στη Νέα Σμύρνη
19:41 Δείτε ποια καταστήματα ΕΛΤΑ δεν θα ανοίξουν αύριο-Ένα στην Αχαΐα
19:38 Greek Basketball League: Πάγκοι που μοιάζουν με ηλεκτρικές καρέκλες
19:28 Πρεμιέρα με σπουδαία νίκη για τους Ανδρες της Ακαδημίας
19:19 Σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε οπαδους της Σάλκε και Ντόρτμουντ ΒΙΝΤΕΟ
19:10 Προς αύξηση μισθού 50 ευρώ από την 1η Απριλίου 2026
19:00 Σελέστ Αλμενταρίζ ΚΑΙ Χικάρου Σιτάρα στην «Π»: Δύο κόσμοι ήρθαν κοντά στην Πάτρα
18:49 Βερολίνο: Χειροπέδες σε Σύρο που ετοίμαζε επιθέσεις
18:37 «Διπλό» με «πεντάρα» για τις γυναίκες του Ατρόμητου
18:26 Μάνη: Η άγρια ομορφιά της φύσης
18:16 Βεντέτα στα Βορίζια: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε δυο τραυματίες
18:10 Ηττα για τα κορίτσια του Προμηθέα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ