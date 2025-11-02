Πρεμιέρα με σπουδαία νίκη για τους Ανδρες της Ακαδημίας

Ιδανικό ξεκίνημα για τους αθλητές της ανδρικής ομάδας της Ακαδημίας των Σπορ η οποία νίκησε εκτός έδρας με 44-19 τον Πήγασο Κυψέλης στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και μπήκε με το «δεξί».

Η πατρινή ομάδα ήταν πολύ ανώτερη από τον αντίπαλο, πήρε γρήγορα προβάδισμα και από τον πρώτο αγώνα έδειξε τις διαθέσεις της στο φετινό πρωτάθλημα.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ (Παπαγιαννόπουλος): Σαρικάς 9, Σπανός 1, Χ. Παπαγιαννόπουλος 5, Κολιούλης 3, Αλ. Παπαγιαννόπουλος 4, Γεωργίου 4, Αγγελακόπουλος, Μαργαζάς, Σκόνδρας, Παπακωστόπουλος 3, Γιαννακούρας 3, Αιβάζης 2, Σπηλιωτόπουλος, Αργυρός, Ψυχογιάννης 8, Σμυρνιώτης 2.

