«Πρέπει να μάθω τώρα να ζω χωρίς αυτόν, πήγε να απλώσει κάτι πετσέτες στο μπαλκόνι,», συγκλονίζει για τον χαμό του 18χρονου παλικαριού ο πατέρας του

«Έπεσε από τον τρίτο όροφο. Γλίστρησε το παιδί…»

18 Μαρ. 2026 8:30
Pelop News

Για το τραγικό δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 18χρονος Ασημάκης στον Πύργο Ηλείας πέφτοντας από τον 3ο όροφο, που συγκλόνισε το πανελλήνιο, μίλησε ο πατέρας του στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Έπεσε από τον τρίτο όροφο. Γλίστρησε το παιδί… Πήγε να απλώσει κάτι πετσέτες στο μπαλκόνι, κόπηκε το σχοινί κι έκανε μια απότομη κίνηση προς τα εμπρός και βρέθηκε στο κενό», περιέγραψε ο πατέρας του άτυχου νέου. Μάλιστα, όπως είπε, εκείνος ήταν ο πρώτος, που τον βρήκε αιμόφυρτο στο έδαφος και έτρεξε να τον βοηθήσει.

«Εγώ τον βρήκα κάτω, δηλαδή ήταν άμεσο. Εγώ από κάτω απ’ το σπίτι έχω το κομμωτήριο. Άκουσα τον θόρυβο, έναν θόρυβο που δε θα τον ξεχάσω ποτέ μες στ’ αυτιά μου. Ένα μπαμ, ένα σκάσιμο, δίπλα μου. Στα πέντε μέτρα από μένα. Ε… και βγήκα έξω, του έδωσα τις πρώτες βοήθειες, μέχρι που να ‘ρθει ο κόσμος, οι γιατροί, να τον πάρουνε να τον πάμε στο νοσοκομείο. Ήτανε φίλοι εκεί, πολλοί με βοηθήσανε, αλλά δεν τα κατάφερε», είπε κ. Διονυσόπουλος.

Σύμφωνα με τον πατέρα του 18χρονου Ασημάκη, τα τραύματα που είχε στο κεφάλι ήταν εξαιρετικά σοβαρά και δεν κατάφερε να μείνει στη ζωή. «Δεν άντεξε παραπάνω από μία ώρα κι έφυγε απ’ τη ζωή, τέρμα. Χθες έγινε η κηδεία, ήταν όλοι οι φίλοι του, ήρθαν από όλη την Ελλάδα», είπε.

Πρόσθεσε ακόμα, ότι ο 18χρονος ήταν ένα παιδί με όνειρα, που όλη του η ζωή ήταν το beach volley. Είχε διακριθεί, έκανε πρωταθλητισμό και είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ελλάδος στην ηλικία του. Ωστόσο, όπως είπε, είχε στεναχωρηθεί που δεν τον είχε καλέσει η Εθνική Ομάδα να παίξει με το εθνόσημο στο στήθος.

«Πρέπει να μάθω τώρα να ζω χωρίς αυτόν. Δεν μπορώ αλήθεια. Πρέπει να μάθω να ζω χωρίς αυτόν», είπε συντετριμμένος ο πατέρας του Ασημάκη.

