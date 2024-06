Πρέσβης στην Τουρκία: Λύστε το θέμα με τους ρωσικούς S-400 και μετά μιλάμε για τα F-35

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις παραχώρησε ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, Τζεφ Φλέικ, και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα και την πώληση στην Τουρκία μαχητικών αεροσκαφών F-16.

Ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου Χακάν Τσελίκ, εάν η μεταφορά αμερικανικών δυνάμεων στην Αλεξανδρούπολη στρέφεται κατά της Τουρκίας, ο Αμερικανός πρεσβευτής δήλωσε πως «οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν καμία βάση» για να προσθέσει: «Εκτιμούμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ. Δεν ευνοούμε τον έναν έναντι του άλλου. Υπάρχει μια μικρή συγκέντρωση στην Αλεξανδρούπολη, αλλά είναι πολύ αναγκαία για την υποστήριξη της αμυντικής προσπάθειας στην Ουκρανία».

Επιπλέον ανέφερε ότι η Τουρκία «βοήθησε πολύ» ενεργοποιώντας τη Σύμβαση του Μοντρέ, «αλλά εμποδίζει επίσης τους συμμάχους να ανεφοδιάσουν την Ουκρανία».

Turkey remains firmly anchored in the West and its partnership with the United States has never been stronger even as the sides remain split on Israel’s war in Gaza, US Ambassador to Ankara Jeff Flake told Reuters https://t.co/pINAHtv3Eb

