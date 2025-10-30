Πρίγκιπας Άντριου: Χάνει τίτλο και έξωση από τη Βασιλική Στοά για το σκάνδαλο Έπσταϊν

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ προχώρησε σε ιστορική απόφαση, αφαιρώντας από τον πρίγκιπα Άντριου όλους τους τίτλους, τις τιμητικές διακρίσεις και την πολυτελή κατοικία του, τη Βασιλική Στοά (Royal Lodge), στο Windsor Great Park. Η απόφαση ανακοινώθηκε επίσημα από το Μπάκιγχαμ την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, επικαλούμενη τους διαχρονικούς δεσμούς του Άντριου με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Άντριου έλαβε επίσημη ειδοποίηση να παραδώσει τη μίσθωση της έπαυλης 30 δωματίων, η οποία του παρείχε νομική προστασία για τη διαμονή του. Θα μεταφερθεί σε μικρότερη, ιδιωτική κατοικία, χωρίς πρόσβαση σε βασιλικές υποδομές ή ασφάλεια.

Από εδώ και στο εξής, θα αναφέρεται αποκλειστικά ως Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, χάνοντας τον τίτλο «Η Αυτού Βασιλική Υψηλότης» και κάθε στρατιωτική ή τιμητική διάκριση.

Επίσημη Ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ

«Η Αυτού Μεγαλειότης προχώρησε σήμερα στην έναρξη επίσημης διαδικασίας για την αφαίρεση του τίτλου και των τιμητικών διακρίσεων του πρίγκιπα Άντριου. Ο πρίγκιπας Άντριου θα είναι στο εξής γνωστός ως Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ. Η μίσθωσή του για την κατοικία Royal Lodge καταγγέλθηκε επισήμως και έχει λάβει ειδοποίηση παράδοσης. Θα μεταφερθεί σε ιδιωτική κατοικία. Οι κυρώσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του. Οι σκέψεις και η βαθύτατη συμπάθειά μας παραμένουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης.»

Η απόφαση έρχεται μετά από χρόνια πιέσεων, δικαστικές διαμάχες και δημόσια κατακραυγή, ιδίως μετά την πολιτική αγωγή της Βιρτζίνια Τζιούφρε το 2022, την οποία ο Άντριου διευθέτησε εξωδικαστικά με αποζημίωση εκατομμυρίων λιρών, χωρίς να παραδεχθεί ενοχή.

Το Μπάκιγχαμ τονίζει ότι η κίνηση αυτή δεν αποτελεί ποινική δίωξη, αλλά διοικητική και ηθική απόφαση για την προστασία της φήμης της μοναρχίας και την υποστήριξη των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης.

