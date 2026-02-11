Πρίγκιπας Άντριου: Η βρετανική αστυνομία εξετάζει ποινικό αδίκημα για κατάχρηση εξουσίας, σύνδεση με τα Αρχεία Epstein

Η Thames Valley Police και η CPS αξιολογούν στοιχεία από αμερικανικά έγγραφα

11 Φεβ. 2026 23:13
Η βρετανική αστυνομία επιβεβαίωσε επισήμως ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία αξιολόγησης στοιχείων σε βάρος του πρίγκιπα Άντριου (Andrew Mountbatten-Windsor), πρώην δούκα του Γιορκ, για πιθανή διάπραξη ποινικού αδικήματος κατά την άσκηση δημόσιων καθηκόντων.

Η έρευνα πυροδοτήθηκε από την πρόσφατη δημοσιοποίηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων και εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα οποία φέρονται να δείχνουν ότι ο πρίγκιπας Άντριου κοινοποιούσε αναφορές από επίσημες κρατικές επισκέψεις σε χώρες όπως το Βιετνάμ, το Χονγκ Κονγκ και η Σιγκαπούρη σε πρόσωπα που συνδέονταν με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η Αστυνομία Thames Valley, σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, διευκρίνισε ότι η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της «αξιολόγησης» (assessment phase) και διεξάγεται σε στενή συνεργασία με την Crown Prosecution Service (CPS – Εισαγγελική Αρχή).

Ο Βοηθός Αρχηγός της Αστυνομίας, Oliver Wright, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εξετάζουμε τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες τέλεσης ποινικού αδικήματος και εάν απαιτείται η έναρξη πλήρους ποινικής έρευνας. Η υπόθεση αφορά συγκεκριμένα τα λεγόμενα “Αρχεία Έπσταϊν” και παρουσιάζει σημαντικές νομικές προκλήσεις λόγω της φύσης των καταγγελλομένων παραπτωμάτων σε δημόσιο αξίωμα.»

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ωστόσο οι διαδικασίες προχωρούν με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.

Παράλληλα, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αυξημένη πίεση από τις αμερικανικές αρχές προκειμένου ο πρίγκιπας Άντριου να παράσχει κατάθεση σχετικά με τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, ο Άντριου εγκατέλειψε την κατοικία του στο Royal Lodge του Windsor και μετακόμισε στο κτήμα Sandringham στο Norfolk.

Από την πλευρά του Παλατιού του Μπάκιγχαμ, εκπρόσωπος του Βασιλιά Καρόλου δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο μονάρχης είναι «έτοιμος να διευκολύνει με κάθε τρόπο το έργο των αρμόδιων αρχών» σε σχέση με τις έρευνες που αφορούν τον αδελφό του. Η δήλωση ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι το Στέμμα επιθυμεί να κρατήσει σαφή απόσταση από την υπόθεση και να αφήσει τη δικαιοσύνη να λειτουργήσει ανεπηρέαστα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί απόφαση για το εάν η υπόθεση θα περάσει από το στάδιο αξιολόγησης σε πλήρη ποινική έρευνα.

