Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Aνεπιθύμητοι στην στέψη του Βασιλιά Καρόλου λόγω ντοκιμαντέρ του Netflix

Ύστερα από τη δημοσίευση του πρώτου επεισοδίου από το ντοκιμαντέρ στο Netflix την περασμένη Πέμπτη, στο Παλάτι επικρατεί αναστάτωση ενώ υπάρχει ανησυχία ότι το ζευγάρι θα ακούσει έντονες αποδοκιμασίες σε περίπτωση που βρεθεί στην στέψη του βασιλιά Καρόλου.

Για αυτό το λόγο, η παρουσία τους δεν είναι και τόσο επιθυμητή. Σύμφωνα με την Daily Mail, υπέρ της απουσίας τους είναι ακόμα και άνθρωποι από τον πολιτικό χώρο, θεωρώντας «κατηγορηματικά» πως «δεν πρέπει να παραστούν».

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι ανένδοτος και δηλώνει πως δεν πρόκειται ποτέ να το παρακολουθήσει.

‘Όπως γράφει η Dailymail αρνείται να δεχτεί πως ο άλλοτε αγαπημένος αδερφός του δημοσιοποίησε τα «μυστικά» της βασιλικής οικογένειας στην πιο δημοφιλή πλατφόρμα streaming παγκοσμίως.

Συμβούλευσε μάλιστα, φίλους και γνωστούς να μην κάνουν το παραμικρό σχόλιο επί του θέματος, προκειμένου να μην τροφοδοτήσουν κατά τον τρόπο αυτό, τη σύγκρουση μεταξύ του Μπάκιγχαμ και των Σάσσεξ.

Πηγή από το περιβάλλον του πρίγκιπα Ουίλιαμ δήλωσε στη Sunday Times: «Λέει ότι δεν θα το παρακολουθήσει ποτέ και ξέρω ότι σίγουρα δεν θα το κάνει», με μία άλλη πηγή να συμφωνεί. Τόνισε μάλιστα, πως ο πρίγκιπας της Ουαλίας έχει επικεντρωθεί στα καθήκοντά του και τον ενδιαφέρει μόνο να συνεχίσει την ιστορία της οικογένειάς του.

Το ίδιο σκοπεύουν να κάνουν ο Βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα, αν και παρακολουθούν όσα αφορούν στο Παλάτι μέσα από τις εφημερίδες. Αν και ο Χάρι ήλπιζε η οικογένειά του να παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ, προκειμένου να έχουν μια συνολική άποψη για τα όσα βίωσε ο ίδιος και η Μέγκαν, τελικά απογοητεύτηκε.

Prince William ‘will never make up with Harry after Netflix show’, report claims https://t.co/XTZVIhUZd6 Well now I know this article is bull because the Netflix show didn't say anything derogatory about William at all

— Deborah Mccann (@Deborah02138923) December 10, 2022