Πριν ακουστεί το επίσημο σύνθημα: Ακαδημία και Κομιτάτο άναψαν τη φλόγα στην Πλατεία Γεωργίου ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Εκεί όπου το Σάββατο το βράδυ θα χτυπήσει επίσημα η καρδιά του Πατρινού Καρναβαλιού, η φλόγα άναψε από νωρίς. Με ανατροπή, τελετουργία και το γνώριμο στοιχείο του αιφνιδιασμού, η Πλατεία Γεωργίου έζησε το πρώτο ανεπίσημο αλλά απολύτως καρναβαλικό «καλωσόρισμα».

16 Ιαν. 2026 21:59
Pelop News

Μία ημέρα πριν από την επίσημη Τελετή Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, στην Πλατεία Γεωργίου ο παλμός είναι ήδη αποκριάτικος. Το βράδυ της Παρασκευής , στον ίδιο χώρο όπου αύριο θα δοθεί το μεγάλο έναυσμα της γιορτής, άναψε συμβολικά η φλόγα του Καρναβαλιού, σε μια δράση που συνδύασε μνήμη, τελετουργία και ανατροπή.

Η βραδιά ξεκίνησε με την ολοκλήρωση του Carni Lab της Καρναβαλική Ακαδημία Πάτρας, στο πλαίσιο του οποίου, σε συνεργασία με το Καρναβαλικό Εργαστήρι, και υπό την αιγίδα της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, δημιουργήθηκαν και στήθηκαν δύο μπάστακες στην πλατεία, δημιουργώντας ένα σκηνικό ανοιχτό, συμμετοχικό και βαθιά καρναβαλικό.

Λίγο αργότερα, η Πλατεία Γεωργίου υποδέχθηκε την πομπή του Καρναβαλικού Κομιτάτου, που διοργάνωσε την 1η λαμπαδηδρομία της Καρναβαλικής Φλόγας. Η πομπή ξεκίνησε από το Στέκι του Σωματείου (Αγ. Νικολάου 26 & Μαιζώνος) και κατέληξε στο κέντρο της πόλης, όπου Καρναβαλικό Κομιτάτο και Καρναβαλική Ακαδημία συναντήθηκαν για να ανάψουν από κοινού τη φλόγα που προμηνύει την Αποκριάτικη Πάτρα.

Στην πλατεία διαβάστηκε ο Όρκος του Καρναβαλιστή, δίνοντας τον τόνο μιας βραδιάς που κινήθηκε ανάμεσα στο τελετουργικό και το παιχνίδι. Η είσοδος της πομπής έγινε υπό τους ήχους της μουσικής του Βαγγέλη Παπαθανασίου από τους «Δρόμους της Φωτιάς», παρουσιασμένη όμως με τον χαρακτηριστικό τρόπο του Καρναβαλικού Κομιτάτου: απρόβλεπτα, θεατρικά, σε slow motion, αιφνιδιάζοντας το κοινό και μετατρέποντας τη στιγμή σε ζωντανή εικόνα.

Χορός, τραγούδι και αυθόρμητες κινήσεις κατέκλυσαν τον χώρο, με το «Καλό Καρναβάλι» να ακούγεται ξανά και ξανά, όχι ως σύνθημα, αλλά ως συλλογική ευχή. Τελετάρχης της βραδιάς ήταν ο Πύρρος Βεστήρας, ενώ μέλη, φίλοι και περαστικοί συμμετείχαν σε μια γιορτή που θύμισε πως το Πατρινό Καρναβάλι δεν περιμένει ποτέ το «επίσημο» για να ξεκινήσει.

 

21:59 Πριν ακουστεί το επίσημο σύνθημα: Ακαδημία και Κομιτάτο άναψαν τη φλόγα στην Πλατεία Γεωργίου ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
