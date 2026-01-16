Πριν ακουστεί το επίσημο σύνθημα: Ακαδημία και Κομιτάτο άναψαν τη φλόγα στην Πλατεία Γεωργίου ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Μία ημέρα πριν από την επίσημη Τελετή Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, στην Πλατεία Γεωργίου ο παλμός είναι ήδη αποκριάτικος. Το βράδυ της Παρασκευής , στον ίδιο χώρο όπου αύριο θα δοθεί το μεγάλο έναυσμα της γιορτής, άναψε συμβολικά η φλόγα του Καρναβαλιού, σε μια δράση που συνδύασε μνήμη, τελετουργία και ανατροπή.

Η βραδιά ξεκίνησε με την ολοκλήρωση του Carni Lab της Καρναβαλική Ακαδημία Πάτρας, στο πλαίσιο του οποίου, σε συνεργασία με το Καρναβαλικό Εργαστήρι, και υπό την αιγίδα της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, δημιουργήθηκαν και στήθηκαν δύο μπάστακες στην πλατεία, δημιουργώντας ένα σκηνικό ανοιχτό, συμμετοχικό και βαθιά καρναβαλικό.

Λίγο αργότερα, η Πλατεία Γεωργίου υποδέχθηκε την πομπή του Καρναβαλικού Κομιτάτου, που διοργάνωσε την 1η λαμπαδηδρομία της Καρναβαλικής Φλόγας. Η πομπή ξεκίνησε από το Στέκι του Σωματείου (Αγ. Νικολάου 26 & Μαιζώνος) και κατέληξε στο κέντρο της πόλης, όπου Καρναβαλικό Κομιτάτο και Καρναβαλική Ακαδημία συναντήθηκαν για να ανάψουν από κοινού τη φλόγα που προμηνύει την Αποκριάτικη Πάτρα.

Στην πλατεία διαβάστηκε ο Όρκος του Καρναβαλιστή, δίνοντας τον τόνο μιας βραδιάς που κινήθηκε ανάμεσα στο τελετουργικό και το παιχνίδι. Η είσοδος της πομπής έγινε υπό τους ήχους της μουσικής του Βαγγέλη Παπαθανασίου από τους «Δρόμους της Φωτιάς», παρουσιασμένη όμως με τον χαρακτηριστικό τρόπο του Καρναβαλικού Κομιτάτου: απρόβλεπτα, θεατρικά, σε slow motion, αιφνιδιάζοντας το κοινό και μετατρέποντας τη στιγμή σε ζωντανή εικόνα.

Χορός, τραγούδι και αυθόρμητες κινήσεις κατέκλυσαν τον χώρο, με το «Καλό Καρναβάλι» να ακούγεται ξανά και ξανά, όχι ως σύνθημα, αλλά ως συλλογική ευχή. Τελετάρχης της βραδιάς ήταν ο Πύρρος Βεστήρας, ενώ μέλη, φίλοι και περαστικοί συμμετείχαν σε μια γιορτή που θύμισε πως το Πατρινό Καρναβάλι δεν περιμένει ποτέ το «επίσημο» για να ξεκινήσει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



