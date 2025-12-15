Προαναγγελία σοβαρής καταγγελίας για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος πασίγνωστου τραγουδιστή

Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Λάμπρου Κωνσταντάρα, ο οποίος έκανε λόγο για επικείμενη και ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία που αφορά σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και φέρεται να στρέφεται σε βάρος πασίγνωστου τραγουδιστή. Όπως ανέφερε, η καταγγελία αναμένεται να κατατεθεί εντός των επόμενων ημερών και ήδη εμπλέκονται γνωστοί δικηγόροι, καθώς η υπόθεση οδηγείται στη Δικαιοσύνη.

«Αυτή την εβδομάδα πρόκειται να γίνει μια πολύ σοβαρή καταγγελία, που αφορά σε σεξουαλική κακοποίηση και αφορά σε έναν πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγουδιστή. Είναι κάτι που ετοιμάζεται αυτές τις μέρες και θα το μάθουμε δημόσια μέσα στην εβδομάδα, πιθανότατα Τετάρτη ή Πέμπτη», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε υπόνοια ή αναφορά σε ονόματα, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης.

Στη συζήτηση επανήλθε σήμερα και ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ανέφερε ότι γνώριζε το σχετικό ρεπορτάζ εδώ και μήνες και συγκεκριμένα από τον Σεπτέμβριο. Όπως είπε, πρόκειται για υπόθεση που ενδέχεται να εμπλέξει περισσότερα από ένα πρόσωπα.





Σύμφωνα με όσα ανέφερε, υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα που φέρονται διατεθειμένα να καταγγείλουν περιστατικά ασέλγειας από τον συγκεκριμένο τραγουδιστή. Όπως σημείωσε, πρόκειται για άνδρες, επίσης καλλιτέχνες, εκ των οποίων ο ένας είναι τραγουδιστής και ο άλλος μουσικός. Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν είναι απαραίτητο να έχουν συνεργαστεί επαγγελματικά με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, αλλά υποστηρίζουν ότι οι δρόμοι τους συναντήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Ο παρουσιαστής χαρακτήρισε τον φερόμενο ως εμπλεκόμενο καλλιτέχνη «πολύ μεγάλο και αγαπητό όνομα», με ευρύτερο εκτόπισμα στον χώρο της showbiz, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση, εφόσον επιβεβαιωθεί με επίσημες κινήσεις, αναμένεται να απασχολήσει έντονα τη δημόσια σφαίρα.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει κατατεθεί επίσημη καταγγελία και δεν έχει κατονομαστεί κανένα πρόσωπο. Το θέμα, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό στάδιο και αναμένεται να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης εντός των επόμενων ημερών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



