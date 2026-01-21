Προαστιακός Πάτρας: Ακύρωση δρομολογιών προς Ρίο και Καμίνια

Η Hellenic Train προχωρά στην αναστολή των δρομολογιών του Προαστιακού Πάτρας, που συνδέονται με τον Άγιο Ανδρέα, λόγω πτώσης δέντρου στις γραμμές.

Καλάβρυτα: Η χιονόπτωση ακινητοποίησε τον Οδοντωτό, ποια δρομολόγια ακυρώνονται

Ειδικότερα, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 11300, 11301, 11302 στη γραμμή Πάτρα – Άγιος Ανδρέας-Ρίο και 11350,11351,11352 ,11353 στη γραμμή Άγιος Ανδρέας-Καμίνια-Άγιος Ανδρέας δεν θα πραγματοποιηθούν.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό, ότι τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 11300, 11301, 11302 στη γραμμή Πάτρα – Άγιος Ανδρέας-Ρίο και 11350,11351,11352 ,11353 στη γραμμή Άγιος Ανδρέας-Καμίνια-Άγιος Ανδρέας δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τα ανωτέρω δρομολόγια θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».

