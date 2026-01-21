Καλάβρυτα: Η χιονόπτωση ακινητοποίησε τον Οδοντωτό, ποια δρομολόγια ακυρώνονται

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, αναστέλλονται τα δρομολόγια του Οδοντωτού.

Με απόφαση της εταιρείας τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330, 1331, 1332 και 1333 στη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα-Διακοπτό δεν θα πραγματοποιηθούν.

