Καλάβρυτα: Η χιονόπτωση ακινητοποίησε τον Οδοντωτό, ποια δρομολόγια ακυρώνονται
Η Hellenic Train για τα δρομολόγια του Οδοντωτού.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, αναστέλλονται τα δρομολόγια του Οδοντωτού.
Εξηγήσεις από Κυρανάκη για τον Οδοντωτό ζητούν οι Δήμοι Καλαβρύτων – Αιγιαλείας
Με απόφαση της εταιρείας τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330, 1331, 1332 και 1333 στη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα-Διακοπτό δεν θα πραγματοποιηθούν.
Προαστιακός Πάτρας: Ακύρωση δρομολογιών προς Ρίο και Καμίνια
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News