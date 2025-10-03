Προάστιο Πατρών: Βοθρολύματα στη θάλασσα…«τυφλοί» δρόμοι αλά «Μάτι» ΦΩΤΟ

Αυτοψία της «Πελοποννήσου» και καταγραφή προβλημάτων στο Προάστιο Πατρών. Μια προνομιούχα -στα χαρτιά-  περιοχή  σε καθεστώς εγκατάλειψης.

Προάστιο Πατρών: Βοθρολύματα στη θάλασσα...«τυφλοί» δρόμοι αλά «Μάτι» ΦΩΤΟ Ο πρ, πρόεδρος του τοπικού Εκπολιτισιτκού Συλλόγου, Στάθης Παπαλεξανδρόπουλος, δείχνει στην «Π» τον αγωγό που καταλήγει στη θάλασσα και «ξερνάει» βοθρολύματα
03 Οκτ. 2025 10:39
Pelop News

Στο Προάστιο Πατρών, μια περιοχή που θεωρείται υποτίθεται «προνομιούχα» με υψηλές τιμές κατοικιών και εγγύτητα στη θάλασσα, η εικόνα είναι απογοητευτική, σχεδόν εξοργιστική: λύματα καταλήγουν ανεπεξέργαστα στη θάλασσα, δρόμοι παραμένουν χωμάτινοι ή ημιτελείς και κάθε βροχή ή έκτακτο φυσικό φαινόμενο μετατρέπεται σε πηγή άγχους για τους κατοίκους. Οι μη διανοιγμένες οδοί έχουν δημιουργήσει παγίδες, που φοβίζουν για ένα νέο «Μάτι».

Στην "τυφλή" πάροδο Ποσειδώνος, ο Θεόδωρος Βαζούρας δείχνει το σημείο που ξεβράζεται η θάλασσα το χειμώνα, αποκλείοντας τους κατοίκους

ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Το πιο επείγον και αδιανόητο πρόβλημα είναι η απουσία αποχετευτικού δικτύου εδώ και τριάντα χρόνια. Ειδικά στη λεγόμενη υποθαλάσσια ζώνη Α24, δεν έχει εκπονηθεί ούτε καν μελέτη από τη ΔΕΥΑΠ. Πολλοί είναι οι κάτοικοι που διοχετεύουν παράνομα τα λύματά τους μέσα στα φρεάτια των όμβριων υδάτων, με συνέπεια τα βοθρολύματα να καταλήγουν απευθείας στη θάλασσα.

Ο ιατρός Σάββας Προκοπίου, δείχνει στην "Π" την αλληλογραφία με τον Δήμο Πατρέων, για την απουσία αποχέτευσης στο Προάστιο

Η ρύπανση αυτή δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι επικίνδυνη. Η παρουσία κολοβακτηριδίων και εντερόκοκκων στα νερά της περιοχής αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία -ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους που χρησιμοποιούν την ακτή για μπάνιο. Οι γιατροί μιλούν για αυξημένο κίνδυνο γαστρεντερίτιδας, δερματικών λοιμώξεων και άλλων προβλημάτων.
Και σαν να μην έφτανε η μικροβιακή επιβάρυνση, υπάρχει και έντονη δυσοσμία -μια αποπνικτική «μπόχα» που αναδύεται τόσο από τη θάλασσα όσο και από τα φρεάτια, ιδιαίτερα τα βράδια. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι ξυπνούν μέσα στη νύχτα από τη μυρωδιά που περνά μέσα στα σπίτια τους.

ΗΜΙΔΙΑΝΟΙΓΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ

Η κατάσταση στους δρόμους είναι εξίσου θλιβερή και δυνητικά επικίνδυνη. Πολλοί δρόμοι είναι χωματόδρομοι ή μισοτελειωμένοι, ενώ άλλοι ασφαλτοστρωμένοι βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Δεν υπάρχουν επαρκείς διανοίξεις ή διαπλατύνσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχουν περιοχές δυσπρόσιτες ακόμα και για οχήματα πρώτης ανάγκης -πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, αστυνομία.
Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως, αν κάτι πάει στραβά, το «φάντασμα του Ματιού» καραδοκεί.

Οδός Φαιάκων: Ένας από τους πολλούς μή διανοιγμένους δρόμους στο Προάστιο, που παραπέμπουν σε "Μάτι"

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΔΕΝ

Ενα από τα μεγαλύτερα παράπονα των κατοίκων είναι η οικονομική αδικία. Παρότι πληρώνουν ίδια δημοτικά τέλη, φόρους και τέλη ακίνητης περιουσίας με περιοχές όπως η πλ. Γεωργίου ή τα Υψηλά Αλώνια, οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι υποτυπώδεις: «Δεν υπάρχει συστηματική αποκομιδή απορριμμάτων. Τα σάρωθρα εμφανίζονται κάθε τρεις ή τέσσερις μήνες και δεν υπάρχουν πεζοπόροι οδοκαθαριστές. Η περιοχή μυρίζει, είναι βρόμικη και εγκαταλελειμμένη. Η κατάσταση δεν τιμά ούτε τον Δήμο ούτε την πόλη».

ΠΛΑΤΑΝΟΔΑΣΟΣ ΥΠΟ ΑΠΕΙΛΗ

Η εγκατάλειψη δεν σταματά στις υποδομές. Το Πλατανόδασος, ένας χώρος με τεράστια περιβαλλοντική και αισθητική αξία, έχει αφεθεί χωρίς εξοπλισμό, χωρίς καθαρισμό, γεμάτος ξερά κλαδιά και σκουπίδια: «Κανένα μέτρο πυροπροστασίας, καμία συντήρηση, κανένα ενδιαφέρον. Αντί να είναι πνεύμονας πρασίνου και χώρος αναψυχής για την κοινότητα, έχει μετατραπεί σε εν δυνάμει εστία πυρκαγιάς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗΣ

Οι κάτοικοι εκφράζουν οργή για τη στάση της δημοτικής αρχής, η οποία, όπως λένε, λειτουργεί με βάση στερεότυπα και κοινωνική προκατάληψη. «Είστε πλούσιοι, δεν έχετε ανάγκη», είναι -σύμφωνα με τη μαρτυρία κατοίκων- η συνήθης απάντηση σε αιτήματα για έργα. Η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι η περιοχή έχει σοβαρές και υπαρκτές ανάγκες, και οι κάτοικοί της δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας, ούτε οι μπόμπιρες, παιδιά ενός κατώτερου Θεού…
