Προχωρά η καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες του Ερύμανθου από την φωτιά του 2024
19 Σεπ. 2025 16:24
Συνάντηση στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο και τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ολοκλήρωση των διαδικασιών για να καταβληθούν οι αποζημιώσεις για την καταστροφική φωτιά στην περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου τον Ιούνιο του 2024.

Προ εβδομάδων το pelop.gr είχε καταγράψει την κατασταση που επικρατεί σε περιοχές του Ερυμάνθου, όπου κάτοικοι διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση των διαδικασιών.

Διαβάστε περισσότερα: Ερύμανθος: Στον Κάλφα ζητούν αποζημιώσεις 14 μήνες μετά – Η επιστολή του Πολιτιστικού Συλλόγου

Ο κ. Κατσαφάδος, αφού ενημερώθηκε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, τόνισε ότι σύντομα θα έχουμε την καταβολή των αποζημιώσεων για τον εξοπλισμό στις πυρόπληκτες επιχειρήσεις και τους δικαιούχους αγρότες. Η διαδικασία θα προχωρήσει άμεσα, χωρίς να σχετίζεται με τις αποζημιώσεις που αφορούν τον ΕΛΓΑ, που αποτελούν το παράλληλο πλαίσιο ενίσχυσης.

Έγινε επίσης συζήτηση για το πρόγραμμα ενίσχυσης και αποζημιώσεων για τις φωτιές του περασμένου Αυγούστου σε Πάτρα, Δυτική Αχαΐα και Ερύμανθο, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη βάση των ανακοινώσεων του κυβερνητικού κλιμακίου που επισκέφθηκε την Πάτρα με επικεφαλής τον κ. Κατσαφάδο.

Ο κ. Ζαΐμης δήλωσε αμέσως μετά την συνάντηση: «Μετά από όσα είπαμε με τον αρμόδιο Υφυπουργό, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τελειώσει πολύ σύντομα μια κατάσταση που ταλαιπωρεί εδώ και 15 μήνες τους πυρόπληκτους αγρότες, κτηνοτρόφους και επιχειρηματίες του Δήμου Ερυμάνθου. Είναι σημαντικό ότι με βάση τα όσα θέσαμε στον κ. Κατσαφάδο και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, θα κλείσουμε την εκκρεμότητα των αποζημιώσεων του 2024 ενώ παράλληλα θα προχωρά η διαδικασία για την καταγραφή και αποζημίωση των πρόσφατων πυρκαγιών. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την πορεία αυτών των αποζημιώσεων μέχρι τα χρήματα να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Και νομίζω ότι είμαστε πλέον πολύ κοντά σε αυτή την στιγμή».
