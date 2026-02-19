Προχωρά η σύνδεση Πατρών-Πύργου με το λιμάνι Κυλλήνης: Ξεκινούν έργα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε φάση υλοποίησης μπαίνει η σύνδεση του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου με το λιμάνι Κυλλήνης, έργο κρίσιμο για τη Δυτική Ελλάδα. Οι πρώτες εργασίες φέρνουν προσωρινές αλλαγές στην κυκλοφορία, αλλά και προσδοκίες για ουσιαστική αναβάθμιση των μεταφορών.

Προχωρά η σύνδεση Πατρών-Πύργου με το λιμάνι Κυλλήνης: Ξεκινούν έργα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Ο ανισόπεδος Κόμβος της Κυλλήνης
19 Φεβ. 2026 15:00
Pelop News

Σε τροχιά ολοκλήρωσης εισέρχονται επιτέλους τα έργα διασύνδεσης του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου με το λιμάνι της Κυλλήνης, καθώς ξεκινούν οι εργασίες για την κατασκευή της συνδετήριας οδού στον ομώνυμο ανισόπεδο κόμβο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προβλέπουν τον ολικό αποκλεισμό των κλάδων εξόδου και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας του Α/Κ Κυλλήνης. Οι παρεμβάσεις κρίνονται αναγκαίες για την κατασκευή της νέας συνδετήριας οδού μήκους περίπου τριών χιλιομέτρων, η οποία θα ενώνει τον αυτοκινητόδρομο με το υφιστάμενο δημοτικό οδικό δίκτυο και κατ’ επέκταση με τη λιμενική ζώνη.

Η εξυπηρέτηση των οδηγών θα πραγματοποιείται μέσω του Α/Κ Βάρδας, ενώ οι κλάδοι εισόδου στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Κυλλήνης θα παραμείνουν σε κανονική λειτουργία. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν έως τις 20 Φεβρουαρίου.

Η συγκεκριμένη φάση έργων αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη λειτουργική ολοκλήρωση της σύνδεσης του οδικού άξονα με το λιμάνι, μια υποδομή μείζονος σημασίας για τη Δυτική Ελλάδα. Με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης, αναμένεται ουσιαστική αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, ταχύτερη πρόσβαση προς τις ακτοπλοϊκές γραμμές και ενίσχυση της εμπορευματικής και τουριστικής κίνησης, κλείνοντας ένα εκκρεμές κεφάλαιο υποδομών για την περιοχή.

