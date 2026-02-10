Προχωρά το μέγα φωτοβολταϊκό πάρκο της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας: «Ξεκλειδώνει» φθηνότερο ρεύμα

Με μία νομοθετική παρέμβαση που αλλάζει ουσιαστικά τα δεδομένα στην ενεργειακή μετάβαση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η Δυτική Ελλάδα περνά σε νέα φάση.

Η χθεσινή επίσκεψη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στην έδρα της Περιφέρειας στην Πάτρα, δεν είχε τυπικό χαρακτήρα. Αντιθέτως έκρυβε ουσία και ανακοινώσεις, σηματοδοτώντας ένα άλμα για τις ενεργειακές κοινότητες και ένα καθαρό μήνυμα ότι η «ενεργειακή δημοκρατία» μπορεί να γίνει πράξη.

Στο τραπέζι της συνάντησης με τον περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη «κλείδωσε» οριστικά το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει την υλοποίηση του εμβληματικού συνεργατικού φωτοβολταϊκού πάρκου στο κτήμα Polder, ενός έργου που εδώ και χρόνια θεωρείται σημείο αναφοράς για την ενεργειακή δημοκρατία στη χώρα. Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι έχει ήδη κατατεθεί στην προεδρία της κυβέρνησης ειδική νομοθετική διάταξη, η οποία αποκαθιστά τις αδικίες του προηγούμενου πλαισίου και ανοίγει τον δρόμο για τη συμμετοχή όλων των ενεργειακών κοινοτήτων της Περιφέρειας. Με σαφή πρόβλεψη για Net Metering και δεκαετή χρονικό ορίζοντα, το έργο αποκτά πλέον βιωσιμότητα, ασφάλεια και αναπτυξιακή δυναμική. «Πρόκειται για μία ρύθμιση που θα ωφελήσει όλους τους κατοίκους της Περιφέρειας και κυρίως τους αγρότες» τόνισε ο κ. Παπασταύρου, επισημαίνοντας ότι το εγχείρημα έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση του ενεργειακού κόστους. «Ηταν ένα θέμα που οργανωμένα, τεκμηριωμένα και με επιστημονικές μελέτες, η Περιφέρεια και προσωπικά ο Νεκτάριος Φαρμάκης, μας είχε θέσει από πολύ νωρίς στο υπουργείο. Αυτό καταδεικνύει πόσο μπορεί να ωφελήσει τους πολίτες της μία Περιφέρεια, όταν λειτουργεί μεθοδικά και με πρόγραμμα».

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης μίλησε για δικαίωση ενός πάγιου και δίκαιου αιτήματος, υπενθυμίζοντας ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας «βγήκε μπροστά» πολύ πριν η ενεργειακή μετάβαση γίνει κεντρική πολιτική επιλογή. Σχεδίασε, ωρίμασε και προώθησε -όπως σημείωσε- το μεγαλύτερο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο της χώρας, λειτουργώντας ουσιαστικά ως πιλότος για εθνικές πολιτικές.

Η νέα τροπολογία αποκαθιστά τους περιορισμούς που υπήρχαν στους όρους σύνδεσης των ενεργειακών κοινοτήτων των ΟΤΑ και δίνει πλέον τη δυνατότητα σε όλες να συμμετέχουν ισότιμα. Το μοντέλο της Δυτικής Ελλάδας, σχεδιασμένο πριν ακόμη από το εθνικό σύστημα «Απόλλων», επιβεβαιώνει ότι η Αυτοδιοίκηση μπορεί να αποτελέσει οδηγό για πολιτικές με υψηλή κοινωνική προστιθέμενη αξία.

Μετά τη θεσμική αυτή εξέλιξη, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι δήμοι της περιοχής και οι ΤΟΕΒ που συγκροτούν τις Ενεργειακές Κοινότητες θα λάβουν τους όρους σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ για το φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 110 MW στο κτήμα Πόλντερ, στο Μεσολόγγι, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση του έργου.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Περιφέρειας, μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) προβλέπεται εξοικονόμηση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας έως και 72% για τους αγρότες, ενώ παράλληλα καθίσταται εφικτή η παροχή δωρεάν ρεύματος σε περίπου 17.000 οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά.

Για τη χρηματοδότηση του έργου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ήδη δεσμεύσει 25 εκατ. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας. Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι φορείς όπως η ΔΕΥΑΠ και ο Δήμος Πατρέων δεν εντάχθηκαν στις Ενεργειακές Κοινότητες όταν τους είχε προταθεί, με αποτέλεσμα σήμερα να επιβαρύνονται με πολλαπλάσιο ενεργειακό κόστος.

