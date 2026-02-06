Πρόεδρος ΚΑΕ της Basket League έστειλε απειλητικά μηνύματα στον Βαγγέλη Λιόλιο

Φοβερά, τρομερά και ντροπιαστικά πράγματα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ, με τον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο να δέχεται απειλητικά μηνύματα από πρόεδρο ΚΑΕ της Basket League.

Πρόεδρος ΚΑΕ της Basket League έστειλε απειλητικά μηνύματα στον Βαγγέλη Λιόλιο Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος
06 Φεβ. 2026 16:21
Pelop News

Σήμερα 6/2/2026 συνεδρίασε εκτάκτως το ΔΣ της ΕΟΚ λόγω απειλητικών μηνυμάτων που εστάλησαν από Πρόεδρο ΚΑΕ της GBL προς τον Πρόεδρο της ΕΟΚ αμέσως μετά την ήττα της ομάδας του στον Κυριακάτικο αγώνα της 1/2/2026.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα τα κάτωθι:

1) η άμεση και κατεπείγουσα προσφυγή στον αθλητικό εισαγγελέα με τη παραβολή όλων των στοιχείων της πρωτόγνωρης αυτής ενέργειας για λήψη άμεσων μέτρων,

2) Την κατεπείγουσα αποστολή όλων των στοιχείων στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ τη στιγμή μάλιστα που εκκρεμεί υπόθεση κατά του ίδιου Προέδρου από φετινό παρόμοιο περιστατικό

3) Ενημέρωση της FIBA για το περιστατικό με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και αποφάσεις, ώστε να επιληφθούν οι αρμόδιες Επιτροπές της και

4) Αναφορικά με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και την προσβολή της προσωπικότητας του Προέδρου, αλλά και όλων των μελών του Δ.Σ. της ΕΟΚ:

(α) Κατάθεση εγκλήσεως/μηνυτήριας αναφοράς ενώπιον των αρμοδίων Εισαγγελικών Αρχών για τα αδικήματα της εκβίασης, της απειλής και της συκοφαντικής δυσφήμησης, στρεφόμενη τόσο κατά του φυσικού αυτουργού όσο και κατά παντός άλλου υπευθύνου που συνέδραμε στην τέλεση αυτών

(β) Άσκηση αγωγής ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη ο Πρόεδρος και η Ομοσπονδία από τα συκοφαντικά και δυσφημιστικά δημοσιεύματα στον Τύπο, τα οποία λειτούργησαν ως εργαλείο επικοινωνιακής κλιμάκωσης των παράνομων ενεργειών του Προέδρου της ΚΑΕ.

Η αγωγή θα στοχεύει στην πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας και την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης, το προϊόν της οποίας προτίθεται η Ομοσπονδία να διαθέσει για την ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής και την καταπολέμηση της βίας στα γήπεδα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:45 AI companions: Προσοχή, δεν είναι φίλοι σας – Ανησυχίες ειδικών για την ψυχική υγεία
18:40 Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Εύβοια και Βοιωτία
18:30 Πάτρα: Δημοτική αρχή και αντιπολίτευση σε αντιπαράθεση για το Πράσινο – «9.456 φυτεύσεις σε ένα χρόνο»
18:21 Καλαμάτα: Νεκρός 45χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώμα και μπάζα
18:15 Ευγενία Σαμαρά: «Τα ΜΜΕ έχουν σεβαστεί πολύ την προσωπική μου ζωή, δεν έχουν ξεπεράσει κάποιο όριο»
18:11 Στη Φλόριντα 17χρονος έβαλε φωτιά σε φίλο του με βενζίνη και στη συνέχεια γέλαγε, ενώ εκείν προσπαθούσε να σωθεί
18:05 Ποιος θυσιάζει το μέλλον των παιδιών μας;
18:00 Πάτρα – Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΔΗΠΕΘΕ: Αναμονή για τον Μάρτιο
17:55 Θεσσαλονίκη: 61χρονη έπεσε από τον 4ο όροφο
17:45 Η ανάρτηση της Βάνας Μπάρμπα για την κηδεία του Λάκη Ραπτάκη, πότε και που θα γίνει
17:35 72χρονος με μοτοσυκλέτα και άνοια οδηγούσε ανάποδα σε αυτοκινητόδρομο! Πήγαινε σε εκκλησία να ανάψει κερί
17:25 Φιλιππίνες: Τροπική καταιγίδα με τέσσερις νεκρούς και χιλιάδες εκτοπισμένους
17:16 Κίνα: Κρυφές κάμερες σε ξενοδοχεία έδειχναν live πελάτες σε προσωπικές στιγμές
17:10 Σοκ, μητέρα κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα τη 10χρονη κόρη της!
17:08 kariera.gr: Η Πάτρα υποδέχεται την Ημέρα Καριέρας Τουρισμού ενόψει της νέας τουριστικής σεζόν
17:00 Η Αφροδίτη Λατινοπούλου στην «Π»: «Δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν» ΒΙΝΤΕΟ
16:52 Συμμετοχή της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις δραστηριότητες  του ευρωπαϊκού έργου WeSTEMEU
16:44 Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών του δημοσιογράφου Γιώργου Κακούση – Τι δηλώνει για την υπόθεση Παναγόπουλου
16:36 ΕΟΚ: Αγωγή του Βαγγέλη Λιόλιου σε πρόεδρο ΚΑΕ για απειλητικά μηνύματα
16:28 Πειραματικό φάρμακο οδήγησε σε απώλεια βάρους έως 12,3% με μηνιαία χορήγηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ