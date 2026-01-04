Πρόεδρος της Ενωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για το μπλακ άουτ: Τα συστήματά μας είναι παμπάλαια

Για το ζήτημα στον τομέα των επικοινωνιών στο FIR Αθηνών που προκάλεσε μπλακ άουτ στις πτήσεις και μεγάλη ταλαιπωρία των επιβατών στο Ελευθέριος Βενιζέλος και σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια μίλησε στο ΕΡΤnews ο Παναγιώτης Ψαρρός, πρόεδρος των Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Ο ίδιος είπε πως το πρόβλημα αντιμετωπίζεται για λίγες πτήσεις προσωρινά με εναλλακτικές συχνότητες και πως δεν θα τον εξέπληττε εάν ο «ένοχος» του προβλήματος αποδειχθεί ο παλαιός εξοπλισμός και πως πρέπει να αποδοθούν ευθύνες.

«Από τις 9 το πρωί σήμερα χάθηκαν αιφνίδια όλες οι συχνότητες από το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας, Είναι η μεγαλύτερη μονάδα ελέγχου της χώρας, βρίσκεται στο παλιό Ελληνικό και στην ουσία ελέγχει όλο το FIR Αθηνών. Τα αεροδρόμια δεν επηρεάστηκαν αλλά δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με τα αεροπλάνα που ήταν στον αέρα» είπε περιγράφοντας τι συνέβη.

Αναφερόμενος στο τις πταίει είπε πως δεν υπάρχει ενημέρωση για τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το πρόβλημα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «εξοπλισμός είναι πανάρχαιος». «Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Πέρυσι είχαμε ένα παρόμοιο πρόβλημα που επηρέασε τοπικά το αεροδρόμιο της Αθήνας με την απώλεια της επικοινωνίας με το λόφο Μερέντα που υπάρχει εκεί, ένα ραντάρ και κάποιες συχνότητες, και αποκαλύφθηκε ότι ήταν ένα ανταλλακτικό το οποίο η ΥΠΑ δεν φρόντισε να προμηθευτεί εγκαίρως και μάλλον δεν είχε προμηθευτεί ακόμα» είπε και πρόσθεσε ότι η βλάβη είναι πολύ μεγάλης κλίμακας, κάτι απαράδεκτο να συμβαίνει, οπότε σίγουρα περιμένουμε κάποιον να αναλάβει και την ευθύνη γι’ αυτό το πράγμα που έγινε».

Σημείωσε πως δεν υπάρχει ένδειξη δολιοφθοράς. «Οι συνάδελφοι έκαναν ό,τι μπορούσαν, χρησιμοποίησαν ό,τι τεχνικό μέσο διέθεταν. Κάποιες άλλες συχνότητες που είχαν άλλο σκοπό, ήταν για άλλους τομείς ή για επικοινωνίες, χρησιμοποιήθηκαν για την κυκλοφορία, χρησιμοποιήθηκαν οι συχνότητες των αεροδρομίων, δηλαδή κάποια αεροπλάνα μεταβιβάστηκαν στα αεροδρόμια που είχαν ακόμα συχνότητες, έγινε προσπάθεια για επαναδρομολόγηση των πτήσεων για να περάσουν από άλλα FIR.

Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι συνάδελφοι μπόρεσαν και βρήκαν κάποιες συχνότητες που λειτουργούν και ένα μέρος του FIR μπορεί να εξυπηρετηθεί» είπε.

Ερωτηθείς αν εκτιμά ότι το πρόβλημα πηγάζει από την τεχνική υποδομή, επανέλαβε ότι δεν υπάρχει επίσημη απάντηση, ωστόσο δεν θα του προκαλούσε καμία έκπληξη «αν ήταν λόγω της παλαιότητας των συστημάτων».

«Ούτως ή άλλως, όπου και να οφείλεται το σημερινό πρόβλημα, τα συστήματά μας είναι παμπάλαια. Παραβιάζουμε κάθε έννοια ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Έχουμε πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δυο φορές. Έχουμε καταδικαστεί τη μία, τώρα ξεκίνησε η δεύτερη.

Έπονται και άλλες παραπομπές. Τα συστήματα χαλάνε το ένα πίσω από το άλλο. Περιμένουμε ακόμα την επίσημη απάντηση. Από τότε που λέμε ότι υπάρχουν προβλήματα, κανένας δεν έχει αναλάβει καμία ευθύνη» τόνισε.

