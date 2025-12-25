Πρόεδρος τουρκικής Βουλής κατά Ελλάδας Κύπρου: «Δεν μας μένει πολύς χρόνος, περικυκλωνόμαστε»

Ο πρόεδρος της τουρκικής βουλής υποστήριξε ανοιχτά πως η χώρα του βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα οργανωμένο σχέδιο πολιορκίας, το οποίο εκτείνεται από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα.

Πρόεδρος τουρκικής Βουλής κατά Ελλάδας Κύπρου: «Δεν μας μένει πολύς χρόνος, περικυκλωνόμαστε»
25 Δεκ. 2025 10:45
Pelop News

«Δεν μας μένει πολύς χρόνος για να οικοδομήσουμε την ειρήνη και την απουσία συγκρούσεων». Με αυτή τη φράση, ο Νουμάν Κουρτουλμούς έδωσε το στίγμα της έντασης που επικρατεί στην Τουρκία, βάζοντας στο στόχαστρο την πρόσφατη τριμερή σύνοδο ανάμεσα σε Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρο.

Ο πρόεδρος της τουρκικής βουλής υποστήριξε ανοιχτά πως η χώρα του βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα οργανωμένο σχέδιο πολιορκίας, το οποίο εκτείνεται από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα.

Η επίθεση στον Νετανιάχου και το «τελεσίγραφο»
Μιλώντας σε επιτροπή της Βουλής, ο Κουρτουλμούς δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, εμπλέκοντας ταυτόχρονα την Αθήνα και τη Λευκωσία στις τουρκικές ανησυχίες.

«Όταν λάβουμε υπόψη τις δηλώσεις του αιματοβαμμένου πρωθυπουργού του Ισραήλ, μαζί με τον Έλληνα και τον Ελληνοκύπριο πρωθυπουργό, γίνεται φανερό ότι δεν μας μένει πολύς χρόνος για να οικοδομήσουμε την αδελφοσύνη, την ειρήνη και την απουσία συγκρούσεων. Γι’ αυτό πρέπει να κατανοήσουμε καλά τους στόχους και τις προθέσεις όσων θέλουν να περικυκλώσουν την Τουρκία», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε σε μια στιγμή που η τουρκική πλευρά είναι ιδιαίτερα θορυβημένη από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Ο Κουρτουλμούς αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη αεροπορική τραγωδία που στοίχισε τη ζωή στον Αρχηγό του Επιτελείου της Λιβύης, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του.

Παράλληλα, υπενθύμισε πως το δυστύχημα συνέβη αμέσως μετά από σημαντικές επαφές της λιβυκής αντιπροσωπείας με τον Υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, γεγονός που συντηρεί το κλίμα καχυποψίας στην τουρκική πρωτεύουσα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:59 Έρευνες στο Φαρμακονήσι για αγνοούμενο ανήλικο – Διάσωση 39 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων
13:46 Τέξας: Έκλεψαν με αυτοκίνητο ένα ΑΤΜ και κατέστρεψαν ολόκληρο κατάστημα ΒΙΝΤΕΟ
13:34 Σώτη Τριανταφύλλου: Στα Πανεπιστήμια πλέον υπάρχουν μόνο οι πολύ καλοί και η μάζα που δεν ξέρει τίποτα για τίποτα
13:21 Το μήνυμα της ΕΛΑΣ για τα πυροτεχνήματα: Ένα παιδί και ένα σκυλί θυμίζουν πως «δεν είναι διασκεδαστικά για όλους»
13:09 Θεσσαλονίκη: 68χρονη χτυπήθηκε από μεθυσμένο οδηγό και παρασύρθηκε από άλλο όχημα
12:57 Τζένη Μπότση: «Δεν ήθελα να πω “χωριάτισσα” τη Βάνα Μπάρμπα, τους έλεγα να αλλάξουμε την ατάκα»
12:44 Νέο ουκρανικό σχέδιο ειρήνης: Γιατί η Μόσχα εμφανίζεται αρνητική στα 20 σημεία Ζελένσκι
12:31 Καρδιαγγειακός κίνδυνος: Γιατί η χοληστερόλη δεν αρκεί πια – Ποιοι δείκτες λένε την αλήθεια
12:18 Τρεις ληστείες κατά ανηλίκων που είχαν βγει να πουν τα κάλαντα
12:07 Τουρκία: 115 συλλήψεις μελών του ISIS που ετοίμαζαν επιθέσεις Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
11:59 Ο ΟΣΕ εξετάζει σύνδεση με το λιμάνι του Αιγίου
11:48 Κυβερνητικό σχέδιο 18 μηνών: Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις 16,6 δισ. ευρώ έως το τέλος της θητείας
11:37 Πτώση αεροπλάνου στην Τουρκία: Χωριό γλίτωσε την τραγωδία για μόλις 30 δευτερόλεπτα
11:26 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ομαλά η μετακίνηση στους δρόμους – Πότε θα κλείσουν ξανά οι αγρότες
11:17 Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 2 Ιανουαρίου
11:05 Θρήνος για την αεροσυνοδό Μαρία Παππά που σκοτώθηκε στην Άγκυρα: «Σάπια τα αεροσκάφη»
10:56 Τραγωδία στην Ημαθία: Νεκρός 20χρονος σε μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων
10:45 Πρόεδρος τουρκικής Βουλής κατά Ελλάδας Κύπρου: «Δεν μας μένει πολύς χρόνος, περικυκλωνόμαστε»
10:35 Παράταση έως 31 Μαρτίου 2026 για τα παραπεμπτικά καρδιαγγειακού ελέγχου – Ξεκίνησαν τα SMS και email
10:23 Κοζάνη: Αίσθηση προκάλεσε το κήρυγμα του Μητροπολίτη: «Όλοι κυκλοφορούν με ένα σκυλί πια»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ