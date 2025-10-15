Προειδοποιήσεις για όσους επιστρέφουν στη Γάζα, τι τους συμβουλεύουν

Τις επόμενες ημέρες, «μεγάλο μέρος των προσπαθειών θα αφορά την προστασία των επιχειρήσεων για τη διαχείριση των συντριμμιών» και τον καθαρισμό, ιδίως σε δρόμους

Προειδοποιήσεις για όσους επιστρέφουν στη Γάζα, τι τους συμβουλεύουν
15 Οκτ. 2025 11:09
Pelop News

Χιλιάδες  άνθρωποι επιστρέφουν χάρη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, προειδοποίησε χθες Τρίτη η μη κυβερνητική οργάνωση Handicap International, η οποία – όπως και ο ΟΗΕ – απευθύνει έκκληση να επιτραπεί να εισέλθει στον παλαιστινιακό θύλακο υλικό που είναι απαραίτητο για να εξουδετερωθούν.

«Οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι» καθώς «εκτιμάται πως περίπου 70.000 τόνοι εκρηκτικών ερρίφθησαν στη Γάζα» από την αρχή του πολέμου, συνοψίζει η Αν-Κλερ Γιαΐς, διευθύντρια αρμόδια για τα Παλαιστινιακά Εδάφη στη ΜΚΟ, που είναι ειδικευμένη στον αγώνα για την άρση ναρκοπεδίων και στη βοήθεια στα θύματα των εκρηκτικών και ιδίως των ναρκών κατά προσωπικού.

«Τα στρώματα συντριμμιών και τα επίπεδα συσσώρευσης είναι πολύ υψηλά», συνέχισε, και οι κίνδυνοι γίνονται ακόμη μεγαλύτεροι στο «εξαιρετικά περίπλοκο» πεδίο εξαιτίας του «περιορισμένου» χώρου σε πολύ πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές.

Τον Ιανουάριο, η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών κατά των ναρκωτικών (UNMAS) εκτιμούσε πως «το 5 ως το 10%» των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχει εκραγεί.

Έκτοτε οι μάχες συνεχίστηκαν και ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε ευρείας κλίμακας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η τρίτη του πολέμου, τέθηκε σε εφαρμογή την Παρασκευή.

Ερωτηθείσα σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, η UNMAS ανέφερε χθες ότι εξαιτίας των περιορισμών που επιβάλλονται τα δυο τελευταία χρόνια «δεν ήταν δυνατόν να διεξαχθούν» επιχειρήσεις προκαταρκτικής έρευνας «ευρείας κλίμακας» στη Λωρίδα της Γάζας και κατά συνέπεια δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει «συνολικά την απειλή» που εγείρουν τα εκρηκτικά που δεν έχουν εκραγεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Η UNMAS σημπλήρωσε πως μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός τη 10η Οκτωβρίου, τα αιτήματα να στείλει εμπειρογνώμονες «αυξήθηκαν» κατακόρυφα: από την υπηρεσία ζητήθηκε να φέρει σε πέρας «σειρά ανθρωπιστικών αποστολών», ανάμεσά τους κάποιες σε περιοχές «στις οποίες προηγουμένως απρόσιτες».

Τις επόμενες ημέρες, «μεγάλο μέρος των προσπαθειών θα αφορά την προστασία των επιχειρήσεων για τη διαχείριση των συντριμμιών» και τον καθαρισμό, ιδίως σε δρόμους που χρησιμοποιούν χιλιάδες εκτοπισμένοι καθώς επιστρέφουν στα σπίτια τους.

Αν και το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε προχθές Δευτέρα πως μπόρεσε να γίνει «αποτίμηση των κινδύνων που οφείλονται σε εκρηκτικά στους κυριότερους δρόμους», η UNMAS επισήμανε πως δεν διαθέτει παρά «περιορισμένο αριθμό τεθωρακισμένων οχημάτων στο πεδίο, που σημαίνει πως δεν μπορούμε να κάνουμε παρά ορισμένο αριθμό αποτιμήσεων των κινδύνων εξαιτίας εκρηκτικών κάθε μέρα».

Η UNMAS ανέφερε ακόμη ότι «ακόμη δεν έχει λάβει άδεια από της ισραηλινές αρχές» για να μεταφέρει στον παλαιστινιακό θύλακο «υλικό απαραίτητο για την καταστροφή», την εξουδετέρωση πυρομαχικών που δεν έχουν εκραγεί.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Αντώνης Κουνάβης: «Η κοινωνία έχει άποψη, δεν ποδηγετείται» – Ξανά στη μάχη για τη ΔΕΕΠ Αχαΐας, με μηνύματα ενότητας αλλά και με αιχμές
13:56 Ρόδος: Παλεύει για τη ζωή του το 3χρονο κοριτσάκι που ανασύρθηκε από τον πάτο πισίνας
13:52 Μητσοτάκης από το «Αττικόν»: Σε λειτουργία σύντομα τα πιο σύγχρονα ΤΕΠ της χώρας
13:42 «Γράφουν στην εκκλησία με γερανό»: Τα μηνύματα που ξεσκέπασαν το δίκτυο με τα μπλόκα της Τροχαίας
13:35 Πάτρα: Έκοψε δέντρα στην πλατεία Ελευθερίας και επέστρεψε νύχτα για να ολοκληρώσει τον βανδαλισμό ΦΩΤΟ
13:27 Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία – Αλληλοκατηγορούνται οι δράστες, θρίλερ με τον ηθικό αυτουργό
13:19 Μετά την εκεχειρία, η Γάζα βυθίζεται στο χάος: Οι φατρίες που αμφισβητούν τη Χαμάς
13:17 Mε την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το 1ο fitness meeting Δυτικής Ελλάδας
13:17 Καλάβρυτα: Κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου για το νοσοκομείο
13:12 «Κάτω τα χέρια από το Μνημείο όλων μας»: Η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει “αλαζονική οικειοποίηση” του Αγνώστου Στρατιώτη
13:09 Το Μουσείο Τύπου ανοίγει τις ιστορικές του σελίδες για το Έπος του ’40 στην Πάτρα
13:07 Οι διαιτητές για την πρεμιέρα των ομάδων της Αχαΐας στην Α2 Εθνική
13:00 Πού χάθηκαν οι πινακίδες; Νέες καταγγελίες για τις σημάνσεις των οδών της Πάτρας
12:57 Φάμελλος: «Πιστεύω σε έναν δυνατό και ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ – Δεν είμαι αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα»
12:56 Πάτρα – Ξυλοδαρμός Π. Ρηγόπουλου: Μήνυση και από την φύλακα του Αρχαίου Ωδείου στους εισβολείς! ΦΩΤΟ
12:54 Ζυμώσεις για τις εκλογές του ΝΟΠ
12:50 Παλαιόκαστρο: «Μάθετε στον Αλέξανδρο να μην δίνει σημασία» – Σοκάρει η καταγγελία για κακοποίηση 11χρονου σε δημοτικό
12:45 Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €9,355 δισ. στο εννεάμηνο – Στα €6,3 δισ. τα φοροέσοδα τον Σεπτέμβριο
12:41 Δείτε ποιος δήμαρχος της Αχαΐας έχει γράψει σχολικό βιβλίο
12:40 ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Οι Γραμματείες της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ