Προειδοποίηση από Παπαδόπουλο για Οδοντωτό: «Αν χρειαστεί θα κινηθούμε νομικά»

Σε έντονο τόνο ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος καταγγέλλει τη διαχείριση του Οδοντωτού, κάνοντας λόγο για λανθασμένες αποφάσεις της εταιρείας που προκαλούν μεγάλη πτώση στην επισκεψιμότητα. Δεν αποκλείει νομικές κινήσεις, ζητώντας άμεσα λύσεις από το αρμόδιο υπουργείο.

Προειδοποίηση από Παπαδόπουλο για Οδοντωτό: «Αν χρειαστεί θα κινηθούμε νομικά» Από τη συγκέντρωση στο Διακοπτό
10 Δεκ. 2025 12:00
Pelop News

«Εγώ βλέπω ότι η διαχείριση των τρένων που δόθηκε σε αυτήν την εταιρεία είναι λάθος για όλη την Ελλάδα, όχι μόνο για τα Καλάβρυτα. Κάποια στιγμή θα αρχίσουν να διαμαρτύρονται και άλλοι. Δεν ξέρω κατά πού το πάνε. Ο κ. Κυρανάκης πρέπει να δει σοβαρά το θέμα. Αν χρειαστεί θα πάρουμε και μέτρα. Υπάρχουν και σύμβαση και υποχρεώσεις της σύμβασης. Αν χρειαστεί θα κινηθούμε νομικά».

Αυτό ήταν το μήνυμα, που έστειλε για τη λειτουργία του Οδοντωτού ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος, μιλώντας στον Peloponnisos FM 103,9 και στην εκπομπή «Μαζί στον αέρα… καλημέρα!» του Κώστα Λαμπρόπουλου.

«Η εταιρεία ξαφνικά αποφάσισε να μειώσει το δρομολόγια. Αυτό μας δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα σε ό,τι αφορά την επισκεψιμότητα στα Καλάβρυτα. Υπολογίζουμε ότι έχει μειωθεί κατά 60% το λιγότερο, η κίνηση ων επισκεπτών στην πόλη μας, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα σε εστίαση, εμπορικά καταστήματα και ξενοδόχους. Το τρένο μας λειτουργεί 130 χρόνια χωρίς πρόβλημα και σήμερα έρχεται μια εταιρεία να το διαχειριστεί όπως θέλει. Περιμένουμε λύση από το αρμόδιο υπουργείο γιατί αντισυμβαλλόμενο είναι το κράτος. Το δρομολόγιο που κόπηκε εξυπηρετούσε πολύ τους επισκέπτες. Τους έδινε περισσότερο χρόνο στην πόλη μας. Τα δρομολόγια που έμειναν δεν φέρνουν κόσμο στα Καλάβρυτα. Τα τρένα μας είναι ολοκαίνουργια. Τα βαγόνια που μας πήγαν στα Καλάβρυτα είναι καινούργια, δεν υπήρχαν προβλήματα. Για ποια διαμαρτυρία μας λέει η εταιρεία; Και η διαδρομή ήταν εξαιρετική και ασφαλής. Ανεβήκαμε από το Διακοπτό χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Κάτι άλλο κάνουνε…».

