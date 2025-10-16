Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: Έρχονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θύελλες – Πάνω από 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα στα δυτικά

Με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένεται να κυλήσει το επόμενο 24ωρο, καθώς ο καιρός παρουσιάζει επιδείνωση, σύμφωνα με τις νεότερες προβλέψεις του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια.

Η αλλαγή του καιρού θα φέρει μεγάλα ύψη βροχής, με τον ειδικό να προειδοποιεί ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Θεσπρωτία και Πρέβεζα, όπου αναμένονται πάνω από 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα. Σε αυτές τις περιοχές δεν αποκλείονται τοπικές θύελλες, με νοτιάδες που θα φτάσουν ριπές έως και 80 χλμ./ώρα.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι η κακοκαιρία θα υποχωρήσει πρόσκαιρα, όμως από το βράδυ της Κυριακής προς τη Δευτέρα θα επιστρέψει δυναμικά, επηρεάζοντας τη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Κατά τη δεύτερη φάση της κακοκαιρίας, ισχυρές βροχές σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένονται σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Βοιωτία και Αττική, με τις αρχές να εφιστούν την προσοχή των πολιτών στις μετακινήσεις και τις υπαίθριες δραστηριότητες.

Στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής 17/10 έως το απόγευμα στις περιοχές του Ιονίου και της Ηπείρου, όπου αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής και πιθανές θύελλες. Για τη δεύτερη ατμοσφαιρική διαταραχή από Κυριακή βράδυ έως Δευτέρα βράδυ θα επανέλθω με νέα εκτίμηση».

Ο μετεωρολόγος αναμένεται να εκδώσει επικαιροποιημένη πρόγνωση για τη δεύτερη φάση της κακοκαιρίας μέσα στο Σαββατοκύριακο.

