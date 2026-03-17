Προφυλακίσεις για τα «φρουτάκια» – Συνεχίζεται η έρευνα στο δίκτυο

Την προφυλάκιση προσώπου από τη Δυτική Ελλάδα που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα παράνομων τυχερών παιγνίων, καθώς και ακόμη έξι κατηγορουμένων, αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά την ολοκλήρωση των απολογιών για την υπόθεση που απασχολεί τις τελευταίες ημέρες τις διωκτικές και δικαστικές αρχές. Η διαδικασία κράτησε αρκετές ώρες, καθώς ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκαν συνολικά 36 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης για την εξάρθρωση του κυκλώματος.