Προφυλακίσεις για τα «φρουτάκια» – Συνεχίζεται η έρευνα στο δίκτυο

Εξελίξεις με το κύκλωμα παράνομων τυχερών παιγνίων.  Συνεχίζεται η έρευνα για το εκτεταμένο δίκτυο.

17 Μαρ. 2026 10:55
Pelop News

Την προφυλάκιση προσώπου από τη Δυτική Ελλάδα που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα παράνομων τυχερών παιγνίων, καθώς και ακόμη έξι κατηγορουμένων, αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά την ολοκλήρωση των απολογιών για την υπόθεση που απασχολεί τις τελευταίες ημέρες τις διωκτικές και δικαστικές αρχές. Η διαδικασία κράτησε αρκετές ώρες, καθώς ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκαν συνολικά 36 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης για την εξάρθρωση του κυκλώματος.

Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας και των όσων υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους, κρίθηκε ότι επτά από αυτούς πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Αντίθετα, ένας ακόμη κατηγορούμενος από την Αιτωλοακαρνανία αφέθηκε ελεύθερος, με την επιβολή περιοριστικών όρων. Ολοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας στις απολογίες τους ότι δεν έχουν καμία σχέση με παράνομες δραστηριότητες και ότι η εμπλοκή τους στην υπόθεση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η υπόθεση αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο παράνομου τζόγου, το οποίο σύμφωνα με την Αστυνομία είχε αναπτύξει δραστηριότητα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η επιχείρηση που οδήγησε στις συλλήψεις οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα μέλη του κυκλώματος είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο παράνομων παιχνιδιών, χρησιμοποιώντας μη αδειοδοτημένες διαδικτυακές πλατφόρμες αλλά και ηλεκτρονικά μηχανήματα που εγκαθιστούσαν σε καταστήματα. Τα συστήματα αυτά λειτουργούσαν σαν ψηφιακά καζίνο και περιλάμβαναν χιλιάδες παιχνίδια, από ρουλέτα και ιπποδρομίες μέχρι διάφορες παραλλαγές «φρουτάκια». Την τεχνική υποστήριξη της δραστηριότητας είχαν αναλάβει άτομα που εγκαθιστούσαν τα ειδικά λογισμικά σε υπολογιστές και παιγνιομηχανές, ενώ χρησιμοποιούσαν εφαρμογές απομακρυσμένης πρόσβασης για να μπορούν να ελέγχουν τη λειτουργία τους. Παράλληλα υπήρχαν συνεργάτες που αναλάμβαναν την καθημερινή λειτουργία των μηχανημάτων και τη διαχείριση των παικτών. Ιδιαίτερο στοιχείο της υπόθεσης είναι ο τρόπος με τον οποίο είχαν ρυθμιστεί τα μηχανήματα. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το ποσοστό επιστροφής χρημάτων προς τους παίκτες ήταν εξαιρετικά χαμηλό. Για παράδειγμα, σε ποντάρισμα 300 ευρώ η επιστροφή μπορούσε να φτάσει μόλις τα 20 ευρώ, ποσοστό περίπου 7%, τη στιγμή που στα νόμιμα παιχνίδια το ποσοστό είναι πολλαπλάσιο.

Η οικονομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε δείχνει ότι τα ποσά που διακινούνταν ήταν ιδιαίτερα μεγάλα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, κάθε παράνομο κατάστημα μπορούσε να αποφέρει περίπου 5.000 ευρώ τον μήνα. Με δεδομένο ότι έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον δεκάδες τέτοια σημεία, τα ετήσια έσοδα υπολογίζονται σε περίπου 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, η δραστηριότητα του κυκλώματος εκτιμάται ότι διήρκεσε τουλάχιστον οκτώ χρόνια, γεγονός που ανεβάζει τα συνολικά κέρδη σε περίπου 17,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα ή δομές που συνδέονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη δεκάδες άτομα τα οποία εξετάζονται για πιθανή συμμετοχή στο δίκτυο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ