Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για τους θανάτους δύο γυναικών στη Μενεμένη

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά την απολογία τους ενώπιον της 4ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, οι δύο άνδρες ηλικίας 52 και 50 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τους θανάτους δύο γυναικών στη Μενεμένη.

Οι δύο κατηγορούμενοι διώκονται για θανατηφόρο βιασμό κατά συναυτουργία, κατηγορία που αφορά την υπόθεση της πρώτης γυναίκας, ηλικίας 46 ετών. Η δίωξη βασίζεται στην εκδοχή που φέρεται να έδωσε ο 52χρονος κατά την προανακριτική του εξέταση, σύμφωνα με την οποία η γυναίκα έχασε τη ζωή της από ασφυξία κατά τη διάρκεια σεξουαλικής πράξης. Όπως φέρεται να ομολόγησε, η σορός της μεταφέρθηκε και απορρίφθηκε σε κάδο απορριμμάτων.

Παράλληλα, ο 52χρονος αντιμετωπίζει και κατηγορία ανθρωποκτονίας με πρόθεση για τον θάνατο δεύτερης γυναίκας, ηλικίας 42 ετών, η σορός της οποίας εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης, στο δώμα πολυκατοικίας στη Μενεμένη. Και σε αυτή την περίπτωση, οι Αρχές εξετάζουν ως επικρατέστερο το ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου, με τον ίδιο πάντως να αρνείται ότι τέλεσε εγκληματική πράξη.

Κατά την απολογία του, ο 52χρονος περιορίστηκε σε τυπικές αναφορές, ασκώντας το δικαίωμα της σιωπής. Από την πλευρά του, ο 50χρονος – ο οποίος κατέστη κατηγορούμενος μετά τις καταθέσεις του συγκατηγορουμένου του – αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στον θάνατο της 46χρονης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, και οι δύο γυναίκες γνώριζαν τον 52χρονο, ενώ φέρεται να έκαναν μαζί χρήση ναρκωτικών ουσιών. Από την πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος προέκυψε ότι οι δύο γυναίκες έπεσαν θύματα εγκληματικής ενέργειας στο υπόγειο πολυκατοικίας στη Μενεμένη. Η μία σορός φέρεται να απορρίφθηκε σε κάδο, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε στο δώμα της ίδιας πολυκατοικίας.

Η εξαφάνιση της 46χρονης είχε δηλωθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2025 στην Αλεξανδρούπολη, με τον θάνατό της – σύμφωνα με την εκδοχή του 52χρονου – να τοποθετείται στις αρχές Οκτωβρίου 2024. Η 42χρονη φέρεται να έχασε τη ζωή της τον Ιούλιο του 2025, με την εξαφάνισή της να δηλώνεται λίγες ημέρες αργότερα στη Νεάπολη – Συκιές.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη φυλακή με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

