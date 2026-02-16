Προφυλακιστέος σωφρονιστικός υπάλληλος για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στις φυλακές Διαβατών

Στη φυλακή οδηγείται σωφρονιστικός υπάλληλος που κατηγορείται για εμπλοκή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών εντός του καταστήματος κράτησης Διαβατών, μετά την απολογία του στον ανακριτή.

Προφυλακιστέος σωφρονιστικός υπάλληλος για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στις φυλακές Διαβατών
16 Φεβ. 2026 13:43
Pelop News

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ο σωφρονιστικός υπάλληλος που υπηρετεί στις φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης και συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για διακίνηση ναρκωτικών εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Σε βάρος του 33χρονου ασκήθηκε δίωξη για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών σε χώρο κράτησης, καθώς και για απείθεια και παράβαση καθήκοντος. Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν από κοινού την προφυλάκισή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η σύλληψή του προέκυψε έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., με στοιχεία της δικογραφίας να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ύποπτες συνομιλίες που φέρεται να είχε με κρατούμενους.

Στο ίδιο πλαίσιο συνελήφθη και ιδιώτης, ο οποίος απολογήθηκε επίσης σήμερα. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος, με την επιβολή περιοριστικών όρων, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:08 Χειμερινά road trips στην Ελλάδα: Τρεις διαδρομές για αυθόρμητες αποδράσεις
15:00 Αιγιάλεια: Για 7 μήνες ακόμα λειψή η Αστυνόμευση – Mετά το καλοκαίρι έρχεται η ενίσχυση
15:00 Μαρινάκης: Από τη «Βιολάντα» και τις αμβλώσεις έως ενέργεια, εργασιακά και εξωτερική πολιτική – Όσα είπε στην ενημέρωση
14:55 «Red Code» για την κακοκαιρία: Σε επιφυλακή τέσσερις Περιφέρειες – Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα
14:48 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το Καρναβάλι όλης της Ελλάδας – ΔΕΙΤΕ τα άρματα του Βασιλιά και το «ΟΠΕΚΕ Μπε…»
14:47 Μήνυση Γεωργιάδη κατά Κωνσταντοπούλου για τη «Βιολάντα» – Καταγγελία για συκοφαντική δυσφήμιση
14:47 Πρεμιέρα για τα ακριβά φάρμακα από τα φαρμακεία της γειτονιάς – Τι αλλάζει για τους ασθενείς
14:40 Φωτογραφίες Καισαριανής: Επικοινωνία Κακλαμάνη-Μενδώνη για την απόκτησή τους – Στόχος να περάσουν στη Βουλή αν επιβεβαιωθεί η γνησιότητα
14:37 Προειδοποίηση Ζελένσκι πριν την τριμερή στη Γενεύη-Περιμένει μαζική επίθεση
14:36 Ελληνοτουρκικά: Κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση Γεραπετρίτη στη Βουλή για τις συμφωνίες Ελλάδας-Τουρκίας
14:26 Ανησυχία για την παραβατικότητα ανηλίκων: Διαδοχικά περιστατικά βίας φτάνουν στα παιδιατρικά νοσοκομεία
14:18 Τρένο εκτός γραμμής στην Ελβετία – Πέντε τραυματίες
14:16 Πάτρα: Δύο γυναίκες νεκρές σε σπίτι στην Εγλυκάδα – Ηταν αδελφές 66 και 68 ετών
14:15 Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ εκτάκτως στις ΗΠΑ – Τι θα γίνει με το Final 8 του Κυπέλλου
14:04 Κακοκαιρία 24 ωρών με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους: Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» πιο έντονα – Στο στόχαστρο η Δ. Ελλάδα
14:00 Πάτρα: Γκρεμίστηκε εγκαταλειμμένο σπίτι – Άφαντος ο ιδιοκτήτης, κλειστή η οδός Ιωνίας
13:58 Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων νεογέννητα δίδυμα 17 ημερών από το Αγρίνιο
13:56 Λέρος: Σύλληψη 55χρονου μετά από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας
13:50 Πειραιάς: Βίντεο από ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ – Με όπλο απείλησε υπαλλήλους και διέφυγε
13:43 Προφυλακιστέος σωφρονιστικός υπάλληλος για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στις φυλακές Διαβατών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ