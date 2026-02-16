Προφυλακιστέος σωφρονιστικός υπάλληλος για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στις φυλακές Διαβατών

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ο σωφρονιστικός υπάλληλος που υπηρετεί στις φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης και συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για διακίνηση ναρκωτικών εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Σε βάρος του 33χρονου ασκήθηκε δίωξη για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών σε χώρο κράτησης, καθώς και για απείθεια και παράβαση καθήκοντος. Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν από κοινού την προφυλάκισή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η σύλληψή του προέκυψε έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., με στοιχεία της δικογραφίας να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ύποπτες συνομιλίες που φέρεται να είχε με κρατούμενους.

Στο ίδιο πλαίσιο συνελήφθη και ιδιώτης, ο οποίος απολογήθηκε επίσης σήμερα. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος, με την επιβολή περιοριστικών όρων, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.

