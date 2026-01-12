Προφυλακίστηκαν ακόμη δύο για τη δολοφονία του 30χρονου Κώστα Μπατσιλάρη στην Πάτρα

Μετά τις απολογίες τους στον Ανακριτή, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι – Συνεχίζονται οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης

Προφυλακίστηκαν ακόμη δύο για τη δολοφονία του 30χρονου Κώστα Μπατσιλάρη στην Πάτρα
12 Ιαν. 2026 17:02
Pelop News

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του Ανακριτή Πατρών, ακόμη δύο άτομα που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία του 30χρονου Κώστα Μπατσιλάρη, ο οποίος δολοφονήθηκε σε νυχτερινό κατάστημα επί της οδού Αγίου Ανδρέου, στην Πάτρα.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Ανακριτή το πρωί της Δευτέρας και παρουσίασαν τις δικές τους εκδοχές για τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας. Μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας και με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και συγκίνηση στην τοπική κοινωνία της Πάτρας, με συγγενείς και φίλους του θύματος να ζητούν δικαίωση για τον άδικο χαμό του 30χρονου. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το φονικό και να αποδοθούν οι ευθύνες σε όλους τους εμπλεκόμενους.

