Προφυλακίστηκαν ο 20χρονος και ο 15χρονος για τις ληστείες στην Πάτρα

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά την απολογία τους στον ανακριτή, ο 20χρονος και ο 15χρονος συνεργός του που συνελήφθησαν για σειρά ληστειών στην Πάτρα.

Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκαν πέντε υποθέσεις, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τις 4.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι κατηγορούμενοι δρούσαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και απειλούσαν υπαλλήλους και ιδιοκτήτες καταστημάτων με μαχαίρια, αφαιρώντας χρηματικά ποσά από μίνι μάρκετ, πρατήρια καυσίμων και άλλα καταστήματα.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, μετά από ληστεία σε μίνι μάρκετ στην περιοχή της Πατρών Κλάους, από όπου αφαίρεσαν περισσότερα από 1.200 ευρώ. Ακολούθησε αστυνομική καταδίωξη, που οδήγησε στη σύλληψή τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

