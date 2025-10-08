Προφυλακίστηκαν οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν με τα όπλα στον Έβρο

Πλέον με τη σημερινή (8/10/2025) απόφαση προφυλάκισης και των τελευταίων επτά συλληφθέντων Τούρκων υπηκόων -οι πρώτοι έξι οδηγήθηκαν στη φυλακή χθες – ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολογίας του συνόλου των κατηγορουμένων για παράνομη είσοδο στη χώρα καθώς και εισαγωγή, μεταφορά και κατοχή οπλισμού (κατά την αστυνομική έρευνα εντοπίστηκαν σε αποσκευές 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες).

Στοιχεία που σοκάρουν: Καθημερινά ένα νέο περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε χώρο εργασίας το 2024

Σημειώνεται πως σύμφωνα με συνηγόρους υπεράσπισης των παράνομα εισερχομένων στη χώρα μέσω του ποταμού Έβρου όλοι οι συλληφθέντες αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με τον εν λόγω οπλισμό.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



