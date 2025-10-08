Προφυλακίστηκαν οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν με τα όπλα στον Έβρο

Κατά την αστυνομική έρευνα εντοπίστηκαν σε αποσκευές 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες

Προφυλακίστηκαν οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν με τα όπλα στον Έβρο
08 Οκτ. 2025 21:35
Pelop News

Πλέον με τη σημερινή (8/10/2025) απόφαση προφυλάκισης και των τελευταίων επτά συλληφθέντων Τούρκων υπηκόων -οι πρώτοι έξι οδηγήθηκαν στη φυλακή χθες – ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολογίας του συνόλου των κατηγορουμένων για παράνομη είσοδο στη χώρα καθώς και εισαγωγή, μεταφορά και κατοχή οπλισμού (κατά την αστυνομική έρευνα εντοπίστηκαν σε αποσκευές 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες).

Στοιχεία που σοκάρουν: Καθημερινά ένα νέο περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε χώρο εργασίας το 2024

Σημειώνεται πως σύμφωνα με συνηγόρους υπεράσπισης των παράνομα εισερχομένων στη χώρα μέσω του ποταμού Έβρου όλοι οι συλληφθέντες αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με τον εν λόγω οπλισμό.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:56 Ομάρα Γιάγκι: Η διαδρομή του από την Ιορδανία έως το βραβείο Νόμπελ Χημείας
23:39 Ο νικητής της Euroleague θα εισπράξει 2,4 εκατομμύρια ευρώ
23:21 «Έχουμε σεβασμό και αγάπη μεταξύ μας», η Miranda Kerr και η Katy Perry μπορούν και συνυπάρχουν
22:57 Μαρία Καρυστιανού: «Έχουμε ενδείξεις ότι υπήρχαν χημικά στα Τέμπη, πάμε σε μία δίκη χωρίς ενόχους, τι να περιμένουμε;»
22:51 Τραγικό: Άνοιξε η πόρτα ασθενοφόρου και έπεσε το φορείο με την ασθενή στον δρόμο!
22:39 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:29 Λεκορνί: «Η αποστολή μου ολοκληρώθηκε»
22:25 Αθήνα σε Ζαχάροβα: Η τουρκική κατοχή στην Κύπρο παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο
22:20 «Ήταν θαύμα. Θυμάμαι πως πέφτανε πέτρες επάνω μου», η μαρτυρία της γυναίκας που γλίτωσε στο Λαύριο, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
22:10 Εύβοια: Τροχαίο με εγκλωβισμένους και τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων
21:55 «Στιγμές και συγκυρίες που βροντοφωνάζουν πόσο παρών θα είσαι ανάμεσά μας» συγκλονίζει η Φωτεινή Τσιμελέκη για τον αδικοχαμένο αδελφό της
21:45 Πεντάλοφο Μεσολογγίου: Πυροβολισμοί σε μηχάνημα εκσκαφής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΒΙΝΤΕΟ
21:35 Προφυλακίστηκαν οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν με τα όπλα στον Έβρο
21:29 Στοιχεία που σοκάρουν: Καθημερινά ένα νέο περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε χώρο εργασίας το 2024
21:19 Με κλαρίνα η κηδεία του θρυλικού Γρηγόρη Καψάλη, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:00 Το Μαρόκο συνάπτει εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ
20:23 Μάντσεστερ: Ο άνδρας που επιτέθηκε στη συναγωγή είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος
20:12 Παρελθόν ο Σφαιρόπουλος από τον Ερυθρό Αστέρα
20:00 Αποποίηση κληρονομιάς: Το σύστημα βγάζει εκτός τετραμήνου τα ραντεβού
19:51 Κογιώνης: «Κάναμε το πρώτο βήμα, θέλουμε να καθιερωθούμε»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 8/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ