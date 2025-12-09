Προφυλακίστηκε ο 34χρονος φαρμακοποιός για τις πλαστές συνταγές σε βάρος του ΕΟΠΥΥ
Η 29χρονη σύζυγός του, ειδικευόμενη γιατρός στο επάγγελμα, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους
Μετά τη σημερινή του (9/12/2025) απολογία του στα δικαστήρια προφυλακίστηκε ο 34χρονος φαρμακοποιός που φέρεται να εξέδιδε χιλιάδες πλαστές συνταγές ζημιώνοντας ανάλογα τον ΕΟΠΥΥ.
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου: Ακυρώθηκαν τα ραντεβού ογκολογικών ασθενών λόγω της κατάληψης του αεροδρομίου από αγρότες
Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν στην προφυλάκισή του, ενώ ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 29χρονη σύζυγός του, ειδικευόμενη γιατρός στο επάγγελμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 34χρονος φαρμακοποιός φέρεται να αποδέχθηκε ενώπιον των δικαστικών Αρχών ένα μέρος των όσων του αποδίδονται.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News