Προφυλακίστηκε ο 34χρονος φαρμακοποιός για τις πλαστές συνταγές σε βάρος του ΕΟΠΥΥ

Η 29χρονη σύζυγός του, ειδικευόμενη γιατρός στο επάγγελμα, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους

09 Δεκ. 2025 19:23
Pelop News

Μετά τη σημερινή του (9/12/2025) απολογία του στα δικαστήρια προφυλακίστηκε ο 34χρονος φαρμακοποιός που φέρεται να εξέδιδε χιλιάδες πλαστές συνταγές ζημιώνοντας ανάλογα τον ΕΟΠΥΥ.

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου: Ακυρώθηκαν τα ραντεβού ογκολογικών ασθενών λόγω της κατάληψης του αεροδρομίου από αγρότες

Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν στην προφυλάκισή του, ενώ ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 29χρονη σύζυγός του, ειδικευόμενη γιατρός στο επάγγελμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 34χρονος φαρμακοποιός φέρεται να αποδέχθηκε ενώπιον των δικαστικών Αρχών ένα μέρος των όσων του αποδίδονται.

