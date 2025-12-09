Προφυλακίστηκε ο 34χρονος φαρμακοποιός για τις πλαστές συνταγές σε βάρος του ΕΟΠΥΥ

Μετά τη σημερινή του (9/12/2025) απολογία του στα δικαστήρια προφυλακίστηκε ο 34χρονος φαρμακοποιός που φέρεται να εξέδιδε χιλιάδες πλαστές συνταγές ζημιώνοντας ανάλογα τον ΕΟΠΥΥ.

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου: Ακυρώθηκαν τα ραντεβού ογκολογικών ασθενών λόγω της κατάληψης του αεροδρομίου από αγρότες

Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν στην προφυλάκισή του, ενώ ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 29χρονη σύζυγός του, ειδικευόμενη γιατρός στο επάγγελμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 34χρονος φαρμακοποιός φέρεται να αποδέχθηκε ενώπιον των δικαστικών Αρχών ένα μέρος των όσων του αποδίδονται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



