Πρώην του Απόλλωνα και του Άρη θα συνεχίσει στη Γερμανία
Ο Γιώργος Γκιουζέλης συμφώνησε με τους Φάλκονς της Νυρεμβέργης
Ο Γιώργος Γκιουζέλης (30, 2,06 μ.)που παλαιότερα είχε αγωνιστεί στον Απόλλωνα αποτελεί παρελθόν αποτελεί από τον Άρη.
Ο Έλληνας φόργουορντ έλυσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και βρήκε ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, επί γερμανικού εδάφους.
Ο Γκιουζέλης θα φορέσει την φανέλα των Φάλκονς της Νυρεμβέργης, ομάδα που βρίσκεται στην ένατη θέση της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας, αλλά σε ισοβαθμία με την 8η Γκίσεν.
