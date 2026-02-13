Πρώην του Απόλλωνα και του Άρη θα συνεχίσει στη Γερμανία

Ο Γιώργος Γκιουζέλης (30, 2,06 μ.)που παλαιότερα είχε αγωνιστεί στον Απόλλωνα αποτελεί παρελθόν αποτελεί από τον Άρη.

Ο Έλληνας φόργουορντ έλυσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και βρήκε ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, επί γερμανικού εδάφους.

Ο Γκιουζέλης θα φορέσει την φανέλα των Φάλκονς της Νυρεμβέργης, ομάδα που βρίσκεται στην ένατη θέση της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας, αλλά σε ισοβαθμία με την 8η Γκίσεν.

