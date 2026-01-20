Πρωινός σεισμός ανοικτά της Μάνης

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 08:38 το πρωί, με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Μάνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 117 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά του Γερολιμένα Λακωνίας, ενώ η απόσταση από την Αθήνα είναι περίπου 320 χλμ. νοτιοδυτικά.

