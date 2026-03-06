Πρωινός σεισμός στο Καστελόριζο, που ήταν το επίκεντρο

Ο σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 6/03/2026.

Πρωινός σεισμός στο Καστελόριζο, που ήταν το επίκεντρο
06 Μαρ. 2026 8:26
Pelop News

«Κουνήθηκε» το Καστελόριζο από πρωινό σεισμό μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 07:35, σε απόσταση 595 χλμ. νοτιοανατολικά της Αθήνας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 156 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά της Μεγίστης (Καστελλορίζου).

