Πρωινός σεισμός ταρακούνησε τα Ιωάννινα

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε το πρωί στα Ιωάννινα με επίκεντρο τους Ασπραγγέλους

06 Απρ. 2026 7:29
Pelop News

Αναστάτωση προκλήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην πόλη των Ιωαννίνων και τις γύρω περιοχές από σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε το πρωί, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα δυτικά των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων.

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 16,6 χιλιόμετρα, γεγονός που συνέβαλε στο να γίνει ο σεισμός ιδιαίτερα αισθητός σε μεγάλη ακτίνα στην Ήπειρο. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου στην περιοχή.

