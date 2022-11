Προκαλεί ξανά ο Τσαβούσογλου: «Δεν θα επιτρέψουμε αύξηση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο» ΒΙΝΤΕΟ

Προκλητικός για άλλη και φορά ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που επιτέθηκε στην Ελλάδα με βαρύτατους χαρακτηρισμούς. «Η Ελλάδα έχει χάσει τα λογικά της» είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μιλώντας στο πάνελ Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου που διοργάνωσε το ίδρυμα SETA.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναφέρθηκε και σε ισχυρισμούς πως η Ελλάδα ετοιμάζεται να επιτεθεί στην Τουρκία (!), και αυτό, είπε, σημαίνει πως η Αθήνα έχει χάσει τα λογικά της. Και πρόσθεσε με σαφή απειλητικό τόνο: «Η Αθήνα ξέρει πολλά καλά τι σημαίνει να εναντιώνεσαι στην Τουρκία».

«Δεν θα επιτρέψουμε την αύξηση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο. Δεν αποδεχόμαστε να γίνει κάτι που θα μας εγκλωβίσει στις ακτές μας» πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο να επεκτείνει η Ελλάδα τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια.

Athens knows very well what it means to oppose Ankara, says Turkish Foreign Minister Cavusoglu

