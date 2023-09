Προκλητικός ο Ερντογάν στον ΟΗΕ: Να αναγνωριστεί η ανεξαρτησία της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου»

Προκλητικός εμφανίστηκε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία του στον ΟΗΕ, μία ημέρα πριν τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα ο Ερντογάν στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κάλεσε τη Διεθνή Κοινότητα να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» καθώς και να εγκαθιδρυθούν διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις, όπως αναφέρει ανάρτηση του Anadolu στο twitter.

