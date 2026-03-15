Προμηθέας 2014-Απόλλων live από το pelop.gr – Φωτογραφίες/μικρά-μικρά

Παρακολουθείστε live από το pelop.gr το ντέρμπι του Β΄ Ομίλου της National League 1 ανάμεσα σε Προμηθέα 2014 και Απόλλωνα.

Διαιτητές: Λεβεντάκος-Μπον-Τούσης. Τα 10λεπτα: 12-16, 38-37 (ημ.),

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (Γιάννης Ντάγιος): Κομνιανίδης 5, Ράλλης 3 (1), Πρέκας 8 (2), Σκληρός 2 (βασική 5άδα), Κιόσια 9, Πούλος 3 (1), Σταμούλος, Αλεξανδρόπουλος, Σοϊλεμετζίδης, Δενδής 6 (2).

ΑΠΟΛΛΩΝ (Ντίνος Καλαμπάκος): Τζόλος, Κίερ, Παπαφωτίου 5 (1), Χείλαρης 10 (2), Κώττας 4 (βασική 5άδα), Σταμάτης 3 (1), Μανάκας 9, Ζούμπος 6 (2).

Οι κυριότερες διακυμάνσεις του σκορ:

Α΄ περίοδος: Πολλά άστοχα σουτ στο ξεκίνημα (0/8 ο Προμηθέας 2014, 0/3 ο Απόλλωνας!), με τη νευρικότητα να είναι έντονη, 0-0 στ0 7.22΄, ο Χείλαρης πετυχαίνει το πρώτο καλάθι – τρίποντο – του αγώνα λίγο πριν τη συμπλήρωση του πρώτου τρίλεπτου, κάρφωμα ο Σκληρός και 2-3, τεχνική ποινή για διαμαρτυρία στον πάγκο του Απόλλωνα, 5-3 στο 4΄, 5-6 στο 5΄ με τρίποντο του Παπαφωτίου, 5-10 στο 6΄ με ξέσπασμα του Απόλλωνα, 5-10 στο 7΄, 7-12 στο 8΄, 9-14 στο 9΄, 12-16 στο 10΄, με τον Απόλλωνα να πατάει λίγο καλύτερα στο παρκέ και τον Προμηθέα 2014 να πληρώνει τα ποσοστά ευστοχίας από μέση και μακρινή απόσταση και το κακό ξεκίνημα του Κομνιανίδη στο ντέρμπι.

Β΄ περίοδος: Με τρίποντο του Ζούμπου 12-19 στο 11΄, «απαντάει» ο Πούλος (15-19), τρίποντο και ο Δενδής (18-19), εύστοχοι από τα 6.75μ. ο Σταμάτης (18-22) και ο Πρέκας (21-22), 212-22 στο 14΄, 23-25 στο 15΄ με τρίποντο του Ζούμπου, κάρφωμα στον αιφνιδιασμό ο Χείλαρης και 23-29 στο 15΄, 26-29 με τρίποντο του Πρέκα, 30-31 στο 17΄, 30-34 στο 18΄, τεχνική ποινή στον Κώττα και αποβολή του βοηθού προπονητή Κώστα Τζαμάκου στο 1.46΄ πριν από τη λήξη του α΄ ημιχρόνου, ο Προμηθέας 2014 με 5/5 βολές προσπερνάει με 35-34, 38-37 στο 20΄, σε ένα 10λεπτο με «βροχή» τριπόντων!

ΜΙΚΡΑ-ΜΙΚΡΑ ΑΠΟ ΤΟ «PROMITHEAS PARK»

Σχεδόν όλη η μπασκετική Πάτρα είναι στο «Promitheas Park». Το παιχνίδι, μεταξύ άλλων, παρακολουθεί και ο Ντιρκ Μπάουερμαν, ο οποίος αφίχθη στο γήπεδο με τον πρόεδρο του Απόλλωνα Γιάννη Χριστόπουλο. Παρόντα και τα περισσότερα μέλη της επαγγελματικής ομάδας του Προμηθέα που χθες θριάμβευσε στη Μύκονο για τη Basket League.

