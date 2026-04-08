Προμηθέας 2014-Απόλλων live από το «Promitheas Park» – Φωτογραφίες/δηλώσεις.μικρά-μικρά

Ο κύβος ερίφθη! Ο Προμηθέας 2014 κατέλαβε την 3η θέση στην κανονική διάρκεια του Β΄ Ομίλου της National League 1 (ισοβάθμισε με την Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ) και ο Απόλλων τερμάτισε 6ος, με αποτέλεσμα οι δυο ομάδες της Πάτρας να τεθούν αντιμέτωποι στα πλέι-οφ του πρωταθλήματος, τα οποία ξεκινούν σήμερα Μεγάλη Τετάρτη.

Ο Προμηθέας 2014 θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας, με τη σειρά να ξεκινάει από το 1-1 και να κρίνεται στις 3 νίκες, με τη μπασκετική Πάτρα να περιμένει πώς και πώς αυτά τα παιχνίδια.

Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι του α΄ γύρου στην Περιβόλα κρίθηκε στην παράταση με νίκη του Απόλλωνα (σκορ 100-98, κ.α. 89-89), ενώ στη ρεβάνς του β΄ γύρου στο «Promitheas Park» νίκησε άνετα ο Προμηθέας 2014 (σκορ 72-58). Να σημειωθεί ότι οι δυο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και στο ξεκίνημα της σεζόν, για την 1η αγωνιστική της α΄ φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Απόλλωνα να κερδίζει στην έδρα του με σκορ 91-77. Οπως καταλαβαίνει κανείς, πρόκειται αναμφίβολα για ένα πολύ «χοτ» ζευγάρι, το οποίο θα κλέψει την παράσταση μέχρι τα τέλη Απριλίου και θα προσφέρει στο κοινό δυνατές μονομαχίες και συγκινήσεις. Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς θα διεξαχθεί στις 22 Απριλίου, λόγω των υποχρεώσεων της Εφηβικής ομάδας του Προμηθέα 2014 στο αντίστοιχο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Θυμίζουμε ότι η νικήτρια ομάδα θα παίξει με την Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ, που έχει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας.

Οι 12άδες των δυο αντιπάλων:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: 6. Σταμούλος, 7. Δενδής, 8. Πούλος, 9. Παπαδάτος, 10. Αλεξανδρόπουλος, 12. Σκληρός, 13. Μέγγος, 14. Οικονομίδης, 17. Πρέκας, 19. Κομνιανίδης, 21. Σοϊλεμετζίδης, 22. Κιόσα.

ΑΠΟΛΛΩΝ: ο. Καλύβας, 1. Κίερ, 3. Χείλαρης, 8. Τζουανόπουλος, 10. Παπαφωτίου, 11. Βαλκανάς, 12. Μανάκας, 13. Σταμάτης, 16. Ανέστης, 19. Ζούμπος, 21. Τζόλος, 27. Κώττας.

Διαιτητές: Σκαλτσής-Καλογριάς-Κονταξάκης. Τα 10λεπτα: 21-18, 38-41 (ημ.), 58-53, 70-70 (κ.α.), .

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (Γιάννης Ντάγιος): Κομνιανίδης 7 (1), Σοϊλεμετζίδης 3 (1), Μέγγος 4, Πρέκας 18 (4τρ., 1 κάρφωμα), Κιόσα 28 (6 καρφώματα) (βασική 5άδα), Σταμούλος, Δενδής 6 (2), Πούλος 4, Αλεξανδρόπουλος, Οικονομίδης.

ΑΠΟΛΛΩΝ (Ντίνος Καλαμπάκος): Σταμάτης 6 (1), Ζούμπος 2, Παπαφωτίου 19 (5), Χείλαρης, Κώττας 25 (1 κάρφωμα) (βασική 5άδα), Κίερ 11 (1), Μανάκας 7, Τζόλος, Ανέστης.

Οι κυριότερες διακυμάνσεις στο σκορ:

Α΄ περίοδος: 7-2 στο 1΄, 9-2 στο 2΄ ο Προμηθέας με ασφυχτικό πρέσινγκ σε όλο το γήπεδο κι άμυνα ζώνης, 11-4 στο 3΄, 11-6 στο 4΄, 13-10 στο 5΄ με τον Απόλλωνα να χτυπάει μέσα στο καλάθι με τον Κώττα, 13-12 στο 6΄ με τον Κώττα να μοιάζει χωρίς αντίπαλο στο «ζωγραφιστό», 15-14 στο 7΄ με τον Κώττα να έχει πετύχει τους 12 από τους 14 πόντους του Απόλλωνα, 17-16 στο 8΄, 19-18 στο 9΄, 21-18 στο 10΄.

Β΄ περίοδος: 21-19 στο 11΄, ο Δενδής έχει καταφέρει να «κλειδώσει» έως ώρας τον Κίερ, 21-19 στο 12΄ με αστοχία των δυο αντιπάλων, 21-21 στο 13΄, 26-26 στο 14΄ με απανωτά τρίποντα τον Παπαφωτίου και Σοϊλεμετζίδη, 28-29 στο 15΄, ο Κώττας φτάνει τους 20 πόντους (!), 30-33 στο 16΄, 33-36 στο 17΄, 33-38 στο 18΄, 36-38 στο 19΄, 38-41 στο 20΄.

Γ΄ περίοδος: Ο Προμηθέας 2014 ξεκίνησε με τους Κομνιανίδη, Σοϊλεμετζίδη, Αλεξανδρόπουλο, Πρέκα και Κιόσα και ο Απόλλων με τους Ανέστη, Κίερ, Χείλαρη και Κώττα. 40-41 στο 21΄, 44-43 στο 22΄, 46-46 στο 23΄, 48-48 στο 24΄, 48-50 στο 25΄, 48-50 στο 26΄, δύο challenge σε αυτό το 10λεπτο, το πρώτο για τον Απόλλωνα και το δεύτερο για τον Προμηθέα 2014, 53-52 στο 27΄, 55-52 στο 28′ με τον Κιόσα να είναι ασταμάτητος, 58-52 στο 29΄, 58-53 στο 30΄.

Δ΄ περίοδος: 58-56 στο 31΄, 58-56 στο 32΄, με νευρικότητα και από τις δυο ομάδες στο ξεκίνημα του 10λέπτου, όλα τα λεφτά η μονομαχία Κιόσα και Κώττα, 60-58 στο 33΄, τρίποντο ο Δενδής και 65-60 στο 34΄, 67-62 στο 35΄, δεύτερο τρίποντο ο Δενδής και 70-62 στο 35΄, 70-64 στο 36΄, 70-64 στο 37΄, 70-65 στο 38΄, απανωτές κακές επιλογές για τον προμηθέα 2014, 70-70 στο 39΄ο Κίερ, άστοχο τρίποντο ο Πρέκας, επιθετικό φάουλ ο Κώττας στα 26΄΄, άστοχοι Κομνιανίδης και Τζόλος και παράταση.

Παράταση:

ΜΙΚΡΑ-ΜΙΚΡΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΖΑΜΠΟΛ

Πολύς κόσμος στο «Promitheas Park», με τη μπασκετική Πάτρα να είναι παρούσα. Μεταξύ άλλων στο Αθλητικό Κέντρο του Προμηθέα στον Καστελλόκαμπο βρίσκονται ο αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΣΚΑ-Η και του ΠΕΑΚ Παναγιώτης Λυκούδης, ο παλιός μπασκετμπολίστας του Απόλλωνα Παναγιώτης Καπερώνης, ο πρώην προπονητής του Απόλλωνα και του Προμηθέα Γιάννης Ελευθεριάδης, ο πρώην προπονητής του Απόλλωνα και του Κόροιβου Κώστας Δελέγκος, ο προπονητής της Αθλητικής Ενωσης Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ Κώστας Ρουμελιώτης, ο προπονητής της Παναχαϊκής Θανάσης Λιόνας, κ.ά.

Οι διοικήσεις των δυο συλλόγων είναι παρούσες στο «Promitheas Park».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



