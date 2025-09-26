Προμηθέας-ΑΕΚ: Πρώτο κρας-τεστ στη σεζόν!

Ολα είναι έτοιμα στον Προμηθέα Βίκος Cola για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη βρίσκεται από χθες στη Ρόδο για τη συμμετοχή της στο Super Cup, με το τζάμπολ του α΄ ημιτελικού της διοργάνωσης με αντίπαλο την ΑΕΚ να είναι προγραμματισμένο για τις 17.00.

Τα ευχάριστα νέα για το πατρινό συγκρότημα είναι ότι θα είναι διαθέσιμοι σχεδόν όλοι οι παίκτες που απουσίαζαν τα τελευταία 24ωρα. Ο Κένταλ Μακ Κάλουμ ξεπέρασε τον τραυματισμό που είχε στο φιλικό παιχνίδι με τους Βίκος Falcons, ο Ρομπ Γκρέι θα παίξει κανονικά, καθώς η θλάση που τον ταλαιπώρησε το τελευταίο 10ήμερο αποτελεί παρελθόν, ενώ και ο Αντώνης Καραγιαννίδης είναι πλέον… περδίκι, έχοντας ξεπεράσει την ίωση που τον κράτησε εκτός προπονήσεων. Οι μόνοι απόντες θα είναι ο Αγγελος Λάγιος, που δεν είναι ακόμη 100% εξαιτίας του τραυματισμού του, αλλά και ο Ευδόξιος Καπετάκης, ο οποίος παρουσιάστηκε στον Στρατό. Διαθέσιμοι θα είναι και οι Μπαζίνας, Πλώτας, Κομνιανίδης, Μακούρα, Σταυρακόπουλος, Πρέκας, Χάμοντς, Κόλεμαν και Πόλιπακ.

Σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα λογίζεται από πολλούς ως η Νο 3 τη τάξη ομάδα του νέου πρωταθλήματος, πίσω από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, καθώς διαθέτει πολύ καλό ρόστερ. Στην Ενωση ήρθαν οι Κατσίβελης και Μπάρτλεϊ από τον ΠΑΟΚ, ο Χαραλαμπόπουλος και ο δυναμικός Σίλβα, ενώ στην ομάδα παρέμειναν οι Κουζμίνσκας, Φλιώνης και Γκρέι.

Ο αρχηγός του Προμηθέα Νάσος Μπαζίνας δήλωσε τα εξής για το Super Cup: «Ξέρουμε πως πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη διοργάνωση, αφού είναι πολύ νωρίς στη σεζόν και οι ομάδες ακόμα μοντάρονται, συνεπώς υπάρχει ανοικτό το στοιχείο της έκπληξης. Σίγουρα δεν είμαστε το φαβορί, όμως θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που μας αναλογούν». Σε ό,τι αφορά το νέο πρωτάθλημα, ο Μπαζίνας σχολίασε τα εξής: «Εχω πολύ μεγάλη ανυπομονησία για την έναρξη του πρωταθλήματος. Ολοι στην ομάδα προετοιμαζόμαστε για αυτό. Ξέρουμε πως η GBL έχει δυναμώσει πολύ, αυτό όμως δεν μας φοβίζει. Εχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους συμπαίκτες μου και στο προπονητικό σταφ, διότι βλέπω πως γίνεται εξαιρετική δουλειά. Ως ομάδα θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να κάνουμε περήφανο τον κόσμο της Πάτρας».

Στον β΄ ημιτελικό θα παίξουν Ολυμπιακός-Καρδίτσα (20.30).

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



