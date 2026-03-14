Προμηθέας από τα παλιά με μεγάλο διπλό στη Μύκονο – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Ο Προμηθέας ήταν καλύτερος σε όλο το εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΑΟ Μυκόνου κι έφτασε δίκαια σε μια νίκη-ανάσα.

14 Μαρ. 2026 18:23
Pelop News

Ο Προμηθέας Βίκος Cola νίκησε με 99-89 τον ΑΟ Μυκόνου και μπορεί, πλέον, να κυνηγήσει με άλλη ψυχολογία τον στόχο των πλέι-οφ.

Ο Νάσος Μπαζίνας βρέθηκε σε πρώτο πλάνο για τον Προμηθέα – που έβαλε τέλος σε ένα σερί επτά ηττών που μετρούσε στο πρωτάθλημα – έχοντας 19 πόντους (3/4 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4/5 βολές), 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ και καθαρό μυαλό στην τέταρτη περίοδο, όταν η Μύκονος προσπάθησε να κάνει την αντεπίθεσή της. Διψήφιοι και οι Σι Τζέι Χάρις, Ντέβον Γκραντ, Κένταλ Κόλεμαν, Τζόρνταν Τάκερ, Νίκος Πλώτας.

Γενικά οι φιλοξενούμενοι είχαν για όπλο το μακρινό σουτ και υστέρησαν μόνο στις επιστροφές τους, επιτρέποντας στους γηπεδούχους να βρουν 25 πόντους στον αιφνιδιασμό.

Ιδανικό ντεμπούτο έκανε και ο Μάριος Μπατής σε ρόλο πρώτου προπονητή, έχοντας δόπλα του στον πάγκο τον Μάκη Γιατρά σε ρόλο τεχνικού συμβούλου.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου έπεσε στο 7-12 (5-6 εντός και 2-6 εκτός έδρας), ενώ ο Προμηθέας ανέβηκε στο 7-12 (3-6 εντός και 4-6 εκτός έδρας).

Από πλευράς ηττημένων ξεχώρισε ο Ταϊρί Άπλμπι με 32 πόντους (εκ των οποίων τους 20 στο πρώτο μέρος), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ αλλά και 7 λάθη, όπως και ο Μαλίκ Χέσον που έβαλε 24 πόντους (εκ των οποίων τους 18 στο δεύτερο μέρος) και μάζεψε 6 ριμπάουντ.

Ο ΑΓΩΝΑΣ

Το παιχνίδι απέκτησε από το ξεκίνημα γρήγορο ρυθμό με τις δύο ομάδες να σκοράρουν με ευκολία κάτι που αποδεικνύουν και οι 51 πόντοι που μπήκαν στην πρώτη περίοδο. Οι φιλοξενούμενοι με ένα σερί 5-0 έχτισαν διαφορά 7 πόντων (13-20) στα μέσα του δεκαλέπτου και τη διατήρησαν ως το φινάλε του (25-31). Η Μύκονος Betsson ισοφάρισε με τρίποντο του Μάντζαρη (33-33) στο 14′ με τον Προμηθέα όμως να ανακτά το προβάδισμα, ενώ τρέχοντας σερί 12-0 ξέφυγαν με 54-38 στο 18′ και πήγαν με αυτό το +16 στα αποδυτήρια (40-56).

Στις αρχές του δευτέρου μέρους ο Πλώτας έστειλε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +20 (42-62) με τους γηπεδούχους όμως να τρέχουν σερί 7-0 και να μειώνουν σε 53-66. Και πάλι όμως ο Προμηθέας Βίκος Cola με τον Μπαζίνα να δίνει λύσεις από μακριά, συντήρησε το προβάδισμά του σε διψήφια επίπεδα. Με τρία σερί τρίποντα από τους Χέσον και Κινγκ οι νησιώτες έδειξαν να επιστρέφουν στο παιχνίδι μειώνοντας σε 73-82 στο 35′ όμως και πάλι οι Πατρινοί ανέβασαν τη διαφορά πάνω από τους 10 πόντους. Δύο νέα τρίποντα από Χέσον και Απλμπι έκαναν το σκορ 83-93 στο 39′ μ τον Προμηθέα Βίκος Cola όμως να είναι αλάνθαστος από τη γραμμή των βολών και να φτάνει στη νίκη με 99-89.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Κατραχούρας, Χατζημπαλίδης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-31, 40-56, 59-76, 89-99.

ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ (Ζιάγκος): Άπλμπι 32 (3/5 δίποντα, 6/11 τρίποντα, 8/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 7 λάθη), Ρέι 5 (0/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Σκουλίδας 4 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χέσον 24 (4/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Μπριγκς 6 (8 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Κινγκ 5 (1), Μουρ 10 (6 ριμπάουντ, 3 λάθη, 3 κλεψίματα), Καββαδάς, Γερομιχαλός, Μπιλλής, Σιδηροηλίας, Μάντζαρης (1/4 τρίποντα, 6 ασίστ, 2 λάθη).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μπατής): Χάρις 13 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκραντ 13 (2/4 τρίποντα, 3 λάθη), Κόλεμαν 11 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Πλώτας 10 (0/4 τρίποντα, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Καραγιαννίδης 9 (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τάκερ 14 (3/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μπαζίνας 19 (3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Λάγιος 1, Μπέλο 9.

Τα ομαδικά στατιστικά της Μυκόνου: 16/31 δίποντα, 12/31 τρίποντα, 21/30 βολές, 43 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 13 επιθετικά), 22 ασίστ, 18 λάθη, 5 κλεψίματα, 3 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 21/41 δίποντα, 10/23 τρίποντα, 27/36 βολές, 32 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 8 επιθετικά), 20 ασίστ, 10 λάθη, 11 κλεψίματα, 4 μπλοκ.

