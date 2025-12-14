Προμηθέας: Η εξωπραγματική εμφάνιση του Αντώνη Καραγιαννίδη

Ο Αντώνης Καραγιαννίδης έκανε εμφάνιση καριέρας χθες στο παιχνίδι του Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola με τον Πανιώνιο COSMORAMA TRAVEL, «γράφοντας» μεταξύ άλλων, δύο σπουδαίες επιδόσεις αφού είχε 17 ριμπάουντ και 10/10 δίποντα.

Με τα 17 ριμπάουντ ο Καραγιαννίδης ισοφάρισε την κορυφαία επίδοση των τελευταίων 14 χρόνων από Έλληνα παίκτη στη Stoiximan GBL.

2012-13: Λάζαρος Παπαδόπουλος 17 (ΠΑΟΚ-Ρέθυμνο)

2021-22: Γιώργος Παπαγιάννης 17 (Ιωνικός-Παναθηναϊκός)

2025-26: Αντώνης Καραγιαννίδης 17 (Πανιώνιος-Προμηθέας)

Για να βρούμε την προηγούμενη, μεγαλύτερη επίδοση από Έλληνα παίκτη θα πρέπει να γυρίσουμε στις 4 Δεκεμβρίου 2011 όταν ο Πατ Καλάθης είχε 18 ριμπάουντ στο παιχνίδι του Κολοσσού H Hotels Collection με την Καβάλα.

Ακόμη ο διεθνής σέντερ…

*Ισοφάρισε το φετινό ρεκόρ της Stoiximan GBL. 17 ριμπάουντ είχε και ο Ρόνι Χάρελ στο εκτός έδρας παιχνίδι του Άρη Betsson με το Μαρούσι.

*Ισοφάρισε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola αφού 17 ριμπάουντ είχε και ο Οκτάβιους Έλις στις 13 Απριλίου 2019 (Παναθηναϊκός-Προμηθέας). Το ρεκόρ κρατάει ο Κρις Κόφεϊ με τα 20 ριμπάουντ που πήρε στις 24 Δεκεμβρίου 2023 στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

*Με τα εννιά επιθετικά ριμπάουντ έφτασε τα 118 με τους «πορτοκαλί» και «έπιασε» στην 3η θέση της λίστας τους τον Τζεράι Γκραντ (2020-22).

Τα 10/10 είχαν τη δική τους ιστορία

Πέραν της εντυπωσιακής επίδοση του στα ριμπάουντ, ο Θεσσαλονικιός σέντερ είχε και 10/10 δίποντα. Αυτή ήταν η 11η φορά στην ιστορία του επαγγελματικού Πρωταθλήματος (από το 1992-93) που ένας παίκτης είχε αυτήν ή και καλύτερη επίδοση σε έναν αγώνα. Ο διεθνής σέντερ ισοφάρισε το ρεκόρ περιόδου αφού 10/10 είχε και ο Ντόντα Χολ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή.

Με τα 10 εύστοχα δίποντα του μάλιστα, ο Καραγιαννίδης μπήκε στη 10άδα της σχετικής λίστας του Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola και «σκαρφάλωσε» πέντε θέσεις, ανεβαίνοντας στην 7η. Φτάνοντας τα 122 ξεπέρασε τον Ντάνι Αγκμπελίς (113), τον Χάιμε Ετσενίκε (119), τον Μιχάλη Λούντζη (120) και τον Μουχάμεντ Φαγιέ (121).

