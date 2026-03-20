Προμηθέας-Κολοσσός: Πλούσιες δράσεις στο «Τόφαλος» και προσφορά ενόψει Παναθηναϊκού

Ο Προμηθέας Βίκος Cola αντιμετωπίζει το Σάββατο τον Κολοσσό, σε ένα παιχνίδι με χάπενινγκς, αλλά και με μια σημαντική προσφορά ενόψει Παναθηναϊκού.

20 Μαρ. 2026 13:49
Pelop News

Ο αγώνας του Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola με αντίπαλο τον Κολοσσό Ρόδου το μεσημέρι του Σαββάτου (16:00) αποτελεί το κυρίως πιάτο, σε μια ημέρα γεμάτη δράσεις και happenings, σε μια γιορτή για το μπάσκετ στο «Τόφαλος». Οι φίλαθλοι που θα παρευρεθούν στο «Τόφαλος» θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια σειρά από εμπειρίες, για μικρούς και μεγάλους, και να γίνουν μέλη αυτών των δράσεων.

Όπως συνέβη και κατά τη διάρκεια του Final 8 του Rising Stars, έτσι και το Σάββατο, θα υπάρξει στο «Τόφαλος» κινητή μονάδα του «Will you marrow me», για ενημέρωση και δειγματοληψία για τη δωρεά μυελού των οστών, ώστε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες να αυξήσουν τις πιθανότητες εύρεσης συμβατού δότη και να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Επιπλέον, στο ημίχρονο της αναμέτρησης, θα τιμηθεί η Εφηβική ομάδα του Προμηθέα, που κατέκτησε το Rising Stars και χάρισε το πολύτιμο τρόπαιο στο σύλλογο. Οι αθλητές της ομάδας μας και όλο το επιτελείο θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τον… γύρο του θριάμβου και να χειροκροτηθούν από τον κόσμο της ομάδας. Επιπλέον, όσοι φίλαθλοι επιθυμούν θα έχουν την δυνατότητα να φωτογραφηθούν με την κούπα του Rising Stars.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως οι φίλαθλοι που θα παρευρεθούν στον αγώνα με τον Κολοσσό, θα έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν μέσα από το γήπεδο εισιτήριο για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, στην προνομιακή τιμή των 15 ευρώ και να επωφεληθούν από την προσφορά, έναντι της αρχικής τιμής των 35 ευρώ, που έχει οριστεί η τιμή της γενικής εισόδου για το παιχνίδι αυτό.

