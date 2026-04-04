Ο Προμηθέας υποκλίθηκε στον Παναθηναϊκό- Φωτογραφίες/βίντεο/μικρά-μικρά

Ο Προμηθέας Βίκος Cola ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό στο «Τόφαλος» με 96-63. Το πατρινό συγκρότημα προσπάθησε να παρουσιαστεί ανταγωνιστικό και – κυρίως – να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για τους δυο «τελικούς» στην Καρδίτσα και με Ηρακλή στην Πάτρα, οι οποίοι ακολουθούν αμέσως μετά το Πάσχα.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Μάριος Μπατής ανέφερε: «Η εικόνα μας σήμερα ήταν αρκετά κακή. Ο Παναθηναϊκός προερχόταν από παιχνίδι την Πέμπτη, κι όμως έβγαλε περισσότερη ενέργεια, είχε θέληση και κέρδισε όλες τις μονομαχίες. Φυσικά μιλάμε για μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα, όμως και πάλι ήμασταν κακοί. Υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί κομβικών παικτών που μας δυσκολεύουν στην καθημερινότητά μας. Δεν θέλουμε να σταθούμε σε αυτό, ελπίζω να γυρίσουν κάποιοι τραυματίες, εν όψει των δύο τελευταίων αγώνων, στους οποίους πρέπει να διορθώσουμε πάρα πολλά».

Ο Μάριος Μπατής δεν είχε για ένα ακόμη παιχνίδι όλους τους παίκτες του στη διάθεσή του, καθώς θα απουσίασαν οι τραυματίες Γκρέι, Λάγιος και Καραγιαννίδης. Αντίθετα, στη 12άδα συμπεριλήφθηκε ο Λέιτον Χάμοντς (ήταν διαθέσιμος και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε), ο οποίος έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό τους και συμμετείχε στις προπονήσεις της εβδομάδας που ολοκληρώθηκε. Διαθέσιμοι ήταν και οι Μπαζίνας, Κομνιανίδης, Γκραντ, Χάρις, Τάκερ, Σταυρακόπουλος, Κιόσια (ο παίκτης του θυγατρικού Προμηθέα 2014 κλήθηκε σε 12άδα της ΚΑΕ για πρώτη φορά και μάλιστα πέτυχε κι ένα καλάθι), Πρέκας, Κόουλμαν και Μπέλο.

Σε κάθε περίπτωση το «Τόφαλος» ήταν σήμερα κατάμεστο και ο αγώνας αποτέλεσε μια μπασκετική-γιορτή λίγες ημέρες πριν το Πάσχα. Εστω κι αν δεν έπαιξαν με τον Παναθηναϊκό οι τιμωρημένοι Ναν και Λεσόρ και οι τραυματίες Γκραντ, Οσμάν και Ρογκαβόπουλος, οι πράσινοι» είχαν τον τρόπο να φτάσουν σε ένα εύκολο ροζ φ.α. Η αποστολή του Παναθηναϊκού είχε ως εξής: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Σλούκας, Χέις-Ντέιβις, Κουζέλογλου, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνάν Γκόμεζ και Μήτογλου.

Τρομερό το επιμέρους σκορ του «τριφυλλιού» που από το 14-14 του έκτου λεπτού της αναμέτρησης, βρέθηκε στο 22-64 του 23ου τρέχοντας ένα 8-50 σε 16 αγωνιστικά λεπτά.

Διαιτητές οι Συμεωνίδης, Πιτσίλκας και Ανστασιάδης. Τα 10λεπτα: 14-26, 20-57 (ημ.), 36-77, 63-96.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μάριος Μπατής): Χάρις 7 (1), Γκραντ 18 (3), Πλώτας 9 (1), Κόουλμαν 13 (1), Μπέλο 4 (βασική 5άδα), Μπαζίνας 8, Σταυρακόπουλος 2, Χάμοντς, Τάκερ, Πρέκας, Κομνιανίδης, Κιόσια 2.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμαν): Σορτς 19 (1), Καλαϊτζάκης 12 (1), Γκριγκόνις 16 (1), Χέιλ-Ντέιβις 7, Μήτογλου 21 (3) (βασική 5άδα), Φαρίντ 3, Ερνάν Γκόμεζ 5 (1), Σλούκας 9 (3), Κουζέλογλου 4.

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 15/32 δίποντα, 9/29 τρίποντα, 6/6 βολές, 34 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 11 επιθετικά), 13 ασίστ, 17 λάθη, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 2 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 29/48 δίποντα, 9/29 τρίποντα, 11/13 βολές, 43 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 17 επιθετικά), 22 ασίστ, 6 λάθη, 9 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 9 φάουλ.

Οι κυριότερες διακυμάνσεις του σκορ:

Α΄ περίοδος: 0-3 στο 1΄, 5-8 στο 2΄, 5-10 στο 3΄, 5-10 στο 4΄, ο Χάμοντς επιστρέφει μετά από καιρό, 9-12 στο 5΄, 11-12 στο 6΄, 14-14 στο 7΄, 14-19 στο 8΄, 14-21 στο 9΄, 14-26 στο 10΄.

Β΄ περίοδος: 14-26 στο 11΄, 14-28 στο 12΄, 14-30 στο 13΄, 16-32 στο 14΄, 16-34 στο 15΄, 16-40 στο 16΄, 20-45 στο 17΄, 20-47 στο 18΄, 20-51 στο 19΄, 20-57 στο 20΄.

Γ΄ περίοδος: 20-61 στο 21΄, 22-64 στο 22΄, 24-64 στο 23΄, 26-66 στο 24΄, 26-68 στο 25΄, 28-71 στο 26΄, 30-73 στο 27΄, 33-73 στο 28΄, 36-77 στο 29΄, 36-77 στο 30΄.

Δ΄ περίοδος: 39-79 στο 31΄, 39-81 στο 32΄, 42-83 στο 33΄, 44-83 στο 34΄, 47-88 στο 35΄, 50-90 στο 36΄, 54-92 στο 37΄, 56-94 στο 38΄, 61-96 στο 39΄,

Δείτε βίντεο από την άφιξη της αποστολής του Πααναθηναϊκού στο «Τόφαλος»:

ΤΟ PRE-GAME

Ολη η Πάτρα – και όχι μόνο – βρίσκεται σήμερα (18.15) στο «Τόφαλος» στο μεγάλο παιχνίδι του Προμηθέα Βίκος Cola με αντίπαλο τον Κυπελλούχο Ελλάδας Παναθηναϊκό.

Και μπορεί οι «πράσινοι» να μη βρίσκονται στα καλύτερά τους, όπως αποδείχθηκε κι από το (νέο) «χαρακίρι» στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την Ευρωλίγκα, όμως παραμένουν πανίσχυροι και αποτελούν όχι μόνο το μεγάλο φαβορί για τη σημερινή αναμέτρηση, αλλά και πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους.

Από την πλευρά του, ο Προμηθέας θα προσπαθήσει να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός και – κυρίως – να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για τους δυο «τελικούς» στην Καρδίτσα και με Ηρακλή στην Πάτρα, οι οποίοι ακολουθούν αμέσως μετά το Πάσχα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



