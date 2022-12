«Promitheas Park Tournaments»: Φινάλε σε Κορασίδες και Νεανίδες – Φωτογραφίες

Με πολύ μεγάλη επιτυχία, τόσο αγωνιστικά, όσο και οργανωτικά, ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος των «Promitheas Park Tournaments» της σεζόν 2022-23, με ομάδες Νεανίδων και Κορασίδων από όλη την Ελλάδα να…παρελαύνουν από τα γήπεδα του Προμηθέα, χαρίζοντας στον κόσμο ένα πολύ όμορφο μπασκετικό τετραήμερο, γεμάτο θέαμα και συγκινήσεις.

Ο κόσμος που βρέθηκε στο «Promitheas Park» και στο «Δ. Τόφαλος» είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά αγώνες υψηλού επιπέδου, με μερικές από τις καλύτερες Ακαδημίες της χώρας να δίνουν το παρών. Κυρίαρχο στοιχείο των αναμετρήσεων ήταν η ευγενής άμιλλα και το εξαιρετικό κλίμα μεταξύ των ομάδων, κάτι που ήταν και ο κύριος σκοπός άλλωστε, από τη στιγμή που δεν υπήρχε βαθμολογία και κατ’ επέκταση δεν υπήρχαν νικητές και ηττημένοι, αλλά μοναδικός «θριαμβευτής» ήταν το μπάσκετ. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, πως σε σχέση με τα περσινά Τουρνουά, ήρθαν να προστεθούν νέες καινοτομίες, με κορυφαία εξ αυτών τα All Star Game Κορασίδων και Νεανίδων, τα οποία περιελάμβαναν αγώνα επίδειξης με μεικτά ρόστερ από τις ομάδες, καθώς και διαγωνισμό τριπόντων. Σκοπός των All Star Game ήταν να μεταδώσουν ευρύτερα το μήνυμα του “Good Athlete, Better Person, του προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης του Προμηθέα, που σε συνεργασία με Κοινωνικούς Φορείς επιδιώκει να βοηθήσει τα παιδιά να δομήσουν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, πέρα από την βελτίωση των αθλητικών τους δεξιοτήτων.

Μετά από ένα ακόμα…κερδισμένο στοίχημα για τον Οργανισμό του Προμηθέα, στο «καλεντάρι» παίρνει σειρά το Promitheas Park Tournament Παίδων. 24 ομάδες από την Ελλάδα και όχι μόνο, θα παραταχθούν στα γήπεδα του Προμηθέα, σε μια ακόμα ξεχωριστή διοργάνωση, που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η αυλαία του Τουρνουά θα ανοίξει στις 3 Ιανουαρίου και θα κλείσει στις 6 του ίδιου μήνα.