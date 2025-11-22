Προμηθέας: Σενάρια για “διαζύγιο” με Λιμνιάτη και… “γάμο” με Σεγκούρα
Οι ήττες από τη Χαϊδελβέργη και τον Αρη οδηγούν τη διοίκηση του Προμηθέα σε δραστικές αποφάσεις…
Παρελθόν από τον πάγκο του Προμηθέα Βίκος Cola αναμένεται να αποτελέσει ο Γιώργος Λιμνιάτης σύμφωνα με όλα όσα αναφέρουν πηγές απο την πρωτεύουσα.
Έπειτα από την ήττα από τον Αρη στη Θεσσαλονίκη, ο Προμηθέας υποχώρησε στο 3-5 και οι άνθρωποι της ομάδας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sport24.gr, κρίνουν πως πρέπει να γίνει μια αλλαγή.
Πρώτο φαβορί για να αναλάβει τους Πατρινούς είναι ο Κούρο Σεγκούρα, ο οποίος αναμένεται να πάρει ως άμεσο συνεργάτη του τον Μάριο Μπατή, με τον οποίο έχει δουλέψει τόσο στον Κολοσσό, όσο και στο Μαρούσι.
