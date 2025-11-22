Προμηθέας: Σενάρια για “διαζύγιο” με Λιμνιάτη και… “γάμο” με Σεγκούρα

Οι ήττες από τη Χαϊδελβέργη και τον Αρη οδηγούν τη διοίκηση του Προμηθέα σε δραστικές αποφάσεις…

Ο Γιώργος Λιμνιάτης στο επίκεντρο σεναρίων αντικατάστασης
22 Νοέ. 2025 22:41
Παρελθόν από τον πάγκο του Προμηθέα Βίκος Cola αναμένεται να αποτελέσει ο Γιώργος Λιμνιάτης σύμφωνα με όλα όσα αναφέρουν πηγές απο την πρωτεύουσα.

Έπειτα από την ήττα από τον Αρη στη Θεσσαλονίκη, ο Προμηθέας υποχώρησε στο 3-5 και οι άνθρωποι της ομάδας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sport24.gr, κρίνουν πως πρέπει να γίνει μια αλλαγή.

Πρώτο φαβορί για να αναλάβει τους Πατρινούς είναι ο Κούρο Σεγκούρα, ο οποίος αναμένεται να πάρει ως άμεσο συνεργάτη του τον Μάριο Μπατή, με τον οποίο έχει δουλέψει τόσο στον Κολοσσό, όσο και στο Μαρούσι.

