Προμηθέας: Τότε θα έρθει από τη Βενεζουέλα ο Κούρο Σεγκούρα

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται στην Πάτρα ο Κούρο Σεγκούρα, προκειμένου να πιάσει δουλειά με τους νέους παίκτες, ενόψει του εντός έδρας αγώνα του Σαββάτου («Τόφαλος», 16.00) με αντίπαλο τον ΑΟ Μυκόνου στην επανέναρξη της Basket League.

Απομένει να ξεπεραστεί ένα πρόβλημα με τις πτήσεις στη Βενεζουέλα – εξαιτίας των εντάσεων που επικρατούν στην περιοχή και τη νέα κρίση στις σχέσεις της χώρας του Μαδούρο με τις ΗΠΑ – προκειμένου ο Ισπανός προπονητής να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι. Τις προπονήσεις μέχρι την έλευση του Ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής Βενεζουέλας στην Πάτρα επιμελείται το τεχνικό επιτελείο του Προμηθέα, με επικεφαλής το νέο μέλος του, Μάριο Μπατή.

Να σημειωθεί ότι στις προπονήσεις μετέχουν κανονικά και ο Κένταλ Μακ Κάλουμ, αλλά και ο παροπλισμένος όλο αυτό το διάστημα Πόλι Πόλιπακ.

