Προμηθέας: Τότε θα έρθει από τη Βενεζουέλα ο Κούρο Σεγκούρα

Ο Κούρο Σεγκούρα αναμένεται να βρίσκεται στην Πάτρα προς το τέλος της εβδομάδας, την ίδια στιγμή που ο Προμηθέας ετοιμάζεται για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον ΑΟ Μυκόνου στο «Τόφαλος».

Προμηθέας: Τότε θα έρθει από τη Βενεζουέλα ο Κούρο Σεγκούρα Ο Προμηθέας αναμένει στην Πάτρα τον Κούρο Σεγκούρα
02 Δεκ. 2025 18:58
Pelop News

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται στην Πάτρα ο Κούρο Σεγκούρα, προκειμένου να πιάσει δουλειά με τους νέους παίκτες, ενόψει του εντός έδρας αγώνα του Σαββάτου («Τόφαλος», 16.00) με αντίπαλο τον ΑΟ Μυκόνου στην επανέναρξη της Basket League.

Απομένει να ξεπεραστεί ένα πρόβλημα με τις πτήσεις στη Βενεζουέλα – εξαιτίας των εντάσεων που επικρατούν στην περιοχή και τη νέα κρίση  στις σχέσεις της χώρας του Μαδούρο με τις ΗΠΑ – προκειμένου ο Ισπανός προπονητής να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι. Τις προπονήσεις μέχρι την έλευση του Ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής Βενεζουέλας στην Πάτρα επιμελείται το τεχνικό επιτελείο του Προμηθέα, με επικεφαλής το νέο μέλος του, Μάριο Μπατή.

Να σημειωθεί ότι στις προπονήσεις μετέχουν κανονικά και ο Κένταλ Μακ Κάλουμ, αλλά και ο παροπλισμένος όλο αυτό το διάστημα Πόλι Πόλιπακ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:38 Μαφία της Κρήτης: Ελεύθερος με εγγύηση 150.000 ευρώ ο Επίσκοπος Δορυλαίου μετά την απολογία του για την πώληση της «παραλίας του Ζορμπά»
20:29 Ο Έλον Μασκ παραμένει ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου
20:19 Για την Ελλάδα άνοιξε πλέον ο δρόμος για νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων 5,29 δισ. ευρώ του πρώτου μνημονίου
20:02 Όλα όσα περιλαμβάνονται στο νέο κληρονομικό δίκαιο: Οι μεγάλες αλλαγές σε διαθήκες, συζύγους, συντρόφους εκτός γάμου και παιδιά
19:53 Ηράκλειο: «Γύρισα το κάθισμα και απλά τράβηξα το παιδί», πώς γυναίκα γέννησε σε αυτοκίνητο! ΦΩΤΟ
19:42 Κρίθης στον peloponnisos FM: «Στηρίξτε τον ΑΣ Ηφαστο Πατρών, παράγουμε έργο»»
19:32 Νέο κύμα κακοκαιρίας και πτώση της θερμοκρασίας, που θα «χτυπήσουν» τα έντονα φαινόμενα
19:20 Κάθειρξη έως 8 χρόνια και πρόστιμο 150.000 ευρώ! Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τα όπλα
19:15 Δυτική Ελλάδα: Στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021 – 2027», με απόφαση Φαρμάκη, η ανέγερση της Μονάδας Αγ. Αρσενίου και η προμήθεια οχημάτων για τις μετακινήσεις ηλικιωμένων και ΑμεΑ σε κοινωνικές δομές
19:10 Μουρτζούκου: Ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, οδηγείται στον ανακριτή
19:05 Διάκριση για ΝΕΠ και Δημήτρη-Μάριο Βαλουξή
19:00 Ελαιόλαδο και Βιοντίζελ: Μήνυμα από την Αγγλική Ύπαιθρο σε μια Ευρώπη που Δοκιμάζεται.
18:58 Προμηθέας: Τότε θα έρθει από τη Βενεζουέλα ο Κούρο Σεγκούρα
18:50 Αυτός είναι ο Παραολυμπιονίκης που ζητούσε γυμνές φωτογραφίες από 14χρονη. Συνελήφθη, αλλά δεν θα φυλακιστεί! ΒΙΝΤΕΟ
18:39 Ενώπιον του ανακριτή ο κληρικός που κατηγορείται για εκχώρηση των 175 στρεμμάτων της Μονής των Τζαγκαρόλων
18:30 Πάτρα: Λαμπερή γιορτή για τα 4 χρόνια του BOEL!
18:21 Εξαιρετική εμφάνιση της Δύναμης Πατρών στο Β΄ Πανελλήνιο Κύπελλο ταε κβον ντο, ΦΩΤΟ
18:15 Συνεδρίασε το συντονιστικό του Δήμου Ερυμάνθου για τη χειμερινή περίοδο
18:11 «Έπινε ναρκωτικά συχνά και συχνά ήταν στην φάση του», μαρτυρία για το θανάσιμο τροχαίο στη Λούτσα
18:03 Περίεργο περιστατικό στην Πάτρα: «Κάπνιζε» η φωτιζόμενη διάβαση πεζών ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ