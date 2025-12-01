Προμηθέας: Βγήκε το “διαζύγιο” με τον Λιμνιάτη

Η σχετική ανακοινωση αναφερει το εξής:

“Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Γιώργο Λιμνιάτη. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε από καρδιάς καλή συνέχεια στην καριέρα του”.

